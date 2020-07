O Pontillón do Castro, nova 'casa' para o Waterpolo Pontevedra

Adestramento do Waterpolo Pontevedra no encoro de Pontillón do Castro © Club Waterpolo Pontevedra

O Club Waterpolo Pontevedra estreou esta semana unha nova sede para os seus adestramentos, un lugar que aproveitando o bo tempo supón todo un estímulo para os deportistas.

Trátase do Complexo Deportivo David Cal no encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, onde empezou a acudir con algúns dos seus equipos para comezar a preparar a tempada 2020/2021.

O club pontevedrés retomou neste mes de xullo os seus adestramentos na piscina olímpica de Pontemuíños e no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, pero esta opción ao aire libre permítelle contar con maior dispoñibilidade de horas e tamén de espazo, debido a que no Pontillón poden coincidir ata 25 deportistas na mesma sesión, algo que de momento é imposible baixo teito polos protocolos establecidos ante o Covid nas piscinas da cidade.

Hoy hemos vuelto al Pontillón para comenzar a preparar la temporada 20-21. Muchas gracias a la Secretaría Xeral para o Deporte y a la Federación Galega de Piragüismo por facilitarnos el uso de sus instalaciones y al Concello de Pontevedra por la ayuda logística pic.twitter.com/ZqN60uvb4A — Waterpolo Pontevedra (@WP_Pontevedra) July 15, 2020

Para poder instalar unha zona de adestramento, con boias e porterías, o Waterpolo Pontevedra solicitou autorización tanto á Secretaría Xeral para o Deporte como titular do complexo deportivo do Pontillón do Castro como á Federación Galega de Piragüismo, encargada da xestión do campo de regatas.

Ademais foi necesaria a colaboración do Concello de Pontevedra, achegando soporte loxístico para trasladar o material deportivo necesario ata Verducido.

Polo momento está previsto que se exerciten no encoro os equipos cadete, xuvenil e absoluto feminino do Waterpolo Pontevedra.