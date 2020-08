Saleta Castro cambia o Nacional Sprint de Pontevedra pola Alps Epic, unha proba de resistencia nos Alpes

Unha lesión apartou Saleta Castro de poder competir esta fin de semana en casa no Campionato de España Sprint. "Aínda estou a me recuperar", recoñecía o martes na presentación do evento, no que non estará "moi ao meu pesar". Con todo se algo caracteriza á pontevedresa é a súa persistencia e a paixón polo deporte, por iso lonxe de desanimarse embarcou nun novo reto.

A triatleta pontevedresa estará desde este venres na Alps Epic, unha proba de resistencia en bicicleta de montaña que se disputa durante varias xornadas seguidas na cordilleira dos Alpes franceses.

A súa doenza non lle impide montar en bicicleta, e por iso Saleta decidiu aceptar o reto que lle expuxo Valentí Sanjuan, co que formará parella en Francia durante 6 xornadas na categoría de 'marathon'.

"Hai case dous meses que non podo adestrar correndo como me gustaría e a última semana xa sabía que non podería correr en Pontevedra no Cto de España Sprint. Pero o que non sabía é que dun día para outro ía cambiar todo tanto. Hai 4 días recibo unha mensaxe de Valentí Sanjuan e pregúntame se estaría dispoñible e con ganas de afrontar a Alps Epic, creo que a miña cara díxoo todo", explicou a pontevedresa a través das súas redes sociais.

Sen meditalo moito empezou a xestionar a viaxe e "aquí estamos, de camiño aos Alpes para afrontar unha proba de 6 días con desniveis de vertixe, en bicicleta de montaña, a loitar por superar o reto e ilusionada como facía moito que non estaba", recoñece.

Será desde logo un reto de altura, nunca mellor devandito, e é que a Alps Epic MTB Marathon consta dun prólogo e cinco etapas de aproximadamente 50 a 70 km por día partindo de alturas superiores aos 2.000 metros para afrontar desniveis acumulados de ao redor de 2.500 metros.

Outra maneira de gozar do deporte no medio dun ano no que as competicións brillan pola súa ausencia debido á pandemia, e unha maneira tamén de preparar outro dos desafíos que Saleta ten en mente, tamén sobre bicicleta de montaña, a Titan Desert.