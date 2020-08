Fernando Alarza cólgase o ouro no Campionato de España Sprint de Tríatlon

Fernando Alarza, en la categoría elite masculina do Campionato de España Sprint de Tríatlon © Cristina Saiz Categoría elite masculina do Campionato de España Sprint de Tríatlon © Cristina Saiz Categoría elite masculina do Campionato de España Sprint de Tríatlon © Cristina Saiz

A competición elite masculina do Campionato de España Sprint de Tríatlon chegou a Pontevedra este domingo 23 de agosto. Despois do parón obrigado de todas as competicións pola emerxencia sanitaria da Covid-19, a Boa Vila volveu ser sede dun campionato nacional que se viu obrigado a adaptar o seu formato á normativa vixente a nivel autonómico en relación á práctica deportiva a poucos días da súa disputa.

A carreira, marcada polo bo tempo e o formato contrarreloxo individual sen drafting e sen público, comezou ás 9:00 horas cunha saída en orde inversa, separando a cada deportista por 20 segundos e chea de polémica polo protocolo de seguridade.

O primeiro en completar o segmento de 750 metros a nado foi Ander Noain cun tempo de 9:42, seguido de Alberto González (9:47) e Eduardo Escalante (9:49). Pola súa banda, Kevin Tarek, Fernando Alarza, Iván Raña e Antonio Serrat pisábanlles os talóns.

Nos 20 quilómetros de ciclismo sen drafting, o máis rápido foi Fernando Alarza con 38:41, seguido por Antonio Serrat con 39:01 e por Carlos Oliver con 39:18. En cuarto lugar seguíanlles Alberto González (39:19), Roberto Sánchez (39:23) e Kevin Tarek (39:24).

Alarza non foi só o mellor na proba ciclista, senón que foi incombustible na carreira a pé e alcanzou a meta nun tempo de 53:27. Seguiuno moi de preto do vigués Antonio Serrat, que logrou a prata tras finalizar cun tempo de 53:48. O bronce foi para Roberto Sánchez, que completou o percorrido nun tempo de 54:24.

Pola súa banda, na categoría sub23, o gañador do título nacional foi Alberto González, cuarto na clasificación xeral cun tempo de 54:28. O galego Iván Raña chegou á meta en 14 lugar e un tempo de 56:28.

A entrega de medallas fixérona o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; a presidenta dá Federación Internacional de Tríatlon, Marisol Casado, e o presidente da Federación Galega de Tríatlon, Gonzalo Triunfo.