Sen público e con circuíto pechado pero coa emoción de sempre: Pontevedra presenta o Nacional Sprint de Tríatlon

Presentación do Campionato de España Sprint de Tríatlon no Concello de Pontevedra © Cristina Saiz

Pontevedra fixo un "esforzo importante" para manter a celebración do Campionato de España Sprint de Tríatlon que terá lugar o vindeiro sábado 22 e domingo 23 de agosto na cidade.

Así o asegurou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, na presentación oficial este martes dun evento que pasa por ser o primeiro de gran nivel nacional tras a irrupción da pandemia, e pode que o único a teor das circunstancias actuais e coa serie de cancelacións de probas tanto en España como a nivel internacional.

Para poder levalo a cabo elaborouse un estrito protocolo, que inclúe habilitar un peche perimetral ao circuíto evitando así a presenza de público, xa que só poderá seguirse as carreiras por streaming a través da plataforma de LaLigaSports. "Vai a darse a máxima seguridade", reafirmou o alcalde, que só lamenta que dentro da espectacular lista de saída que presenta o campionato non se atopen finalmente Javi Gómez Noya e Mario Mola tras un cambio de data do Grand Prix en Francia.

"Si exceptuamos a Javi y a Mario no va a faltar nadie", asegurou o director deportivo da Federación Española de Tríatlon, Jorge García, quen sinalou que desde o organismo deportivo "teníamos claro que si queríamos hacer un evento con el máximo nivel de seguridad tenía que ser en Pontevedra", defendeu.

Pola súa banda o concelleiro de deportes, Tino Fernández, xustificou o esforzo realizado nun momento tan delicado como o actual porque "Pontevedra débelle este esforzo ao tríatlon".

Na presentación tamén estaban dous deportistas, a local Saleta Castro e o vigués Antonio Serrat. Saleta, que non poderá finalmente competir "moi ao meu pesar" ao estar a se recuperar dunha lesión, quixo destacar que "este ano poida realizarse en Pontevedra a primeira proba de gran nivel nacional é un privilexio".

A competición iniciarase na matinal do sábado (9:00 horas) coa categoría cadete, continuando co paratríatlon (12:00 horas) e os grupos de idade (16:00 horas). Pola súa banda o domingo 23 será a quenda das carreiras elite masculina (9:00 horas) e feminina (10:45 horas), finalizando coa categoría júnior (12:15 e 13:00 horas).

Todas as probas salvo a categoría elite e o paratríatlon, disputásense en formato contrarreloxo con saída individualizada como medida de prevención establecida no protocolo de seguridade.