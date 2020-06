Tres meses despois, o Leis volve traballar en grupo coa mente posta no ascenso

Primeiro adestramento do Leis para preparar o play-off de ascenso a Segunda © Mónica Patxot Primeiro adestramento do Leis para preparar o play- off de ascenso a Segunda © Mónica Patxot Primeiro adestramento do Leis para preparar o play- off de ascenso a Segunda © Mónica Patxot

Unha pretempada de seis semanas para empezar a carreira, a todo ou nada, polo ascenso á Segunda División do fútbol sala masculino nacional. Ese é o horizonte do Leis Pontevedra, que este luns retomou os adestramentos en grupo tras case tres meses de adestramento individual nos domicilios particulares. "Desde a semana que se decretou o confinamento empezamos con adestramentos individuais e sesións de vídeo para lembrar táctica individual e colectiva", explica o adestrador do cadro pontevedrés, Mikel Diestro.

Os xogadores do primeiro equipo foron citados a última hora desta tarde no Pavillón Multiusos da Xunqueira para realizar a primeira sesión de traballo dirixida a preparar a primeira eliminatoria do playoff fronte ao Albense o 18 de xullo. "Non imos chegar ben ningún equipo", admite o técnico máis centrado en "previr lesións" e construír un equipo "mentalmente forte".

A motivación non será necesario traballala, vén de serie. "Temos moitas ganas de conseguir o ascenso", asegura o preparador vasco, que deseñou un traballo similar ao dunha pretemporada convencional na que o traballo físico "sempre con balón" marcará as primeiras semanas.

Afacerse ás novas rutinas de distanciamento social e de prevención de contagios requirirá tamén un pequeno esforzo. Desde o club preferiron non retomar o adestramento en grupos reducidos como se fixo noutros deportes e esperaron á fase 3 de desescalada na que os adestramentos en grupo volven estar permitidos.

Aínda así, hai algunhas normas que hai que cumprir. Nos vestiarios debe manterse a distancia de seguridade, para o que o plantel terá que facer uso de varias salas que, diante da falta de actividade do resto de equipo da cidade, poderán ocupar sen ningún tipo de impedimento.