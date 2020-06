O Fisgón, primeiro equipo galego en someterse aos test de Covid-19

As xogadoras do Fisgón sométense aos test de coronavirus na sede da Federación Galega de Fútbol © Mónica Patxot O Fisgón pasa os test de coronavirus na sede da Federación Galega de Fútbol © Mónica Patxot

Trámite superado. O Fisgón converteuse este venres no primeiro equipo galego participante nos play-off exprés cos que finalizará a tempada en pasar o obrigados test de coronavirus.

As xogadoras e corpo técnico do conxunto marinense, que xogará polo ascenso á Primeira División de fútbol sala, acudiron á primeira hora da tarde de maneira graduada á sede da Real Federación Galega de Fútbol en Pontevedra, lugar designado pola Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para someterse ás probas.

Trátase do paso previo de O Fisgón para comezar cos adestramentos grupais xa sobre a pista do pavillón, e que teñen intención de retomar co inicio da próxima semana.

Tras as probas, e se os resultados son favorables tal e como se espera, as futbolistas do cadro marinense poderán centrarse en recuperar o ton físico para unha fase de ascenso que está prevista para mediados do mes de xullo.

Segundo o protocolo establecido pola Real Federación Española de Fútbol (RFEF), todas as xogadoras e o staff con licenza federativa deberán someterse a un segundo test en día previo ao primeiro partido do play-off, que lles enfrontará ao Valdetires Ferrol na cancha do campión do seu grupo, o Viaxes Amarelle que esperará rival na final polo ascenso.

Os resultados dos test serolóxicos, explicou a Federación, daranse a coñecer de forma confidencial ao responsable do Departamento Médico da RFEF e ao responsable designado para estes efectos polo club cando sexa un resultado positivo para proceder a aplicar as medidas oportunas.

LEIS E AROSA, OS SEGUINTES

Tras O Fisgón, os seguintes en pasar as probas de coronavirus serán o Leis Pontevedra e o Arosa, ambos os dous con cita o vindeiro luns 8 de xuño.

No caso dos pontevedreses, inmersos no play- off de ascenso á Segunda División de fútbol sala, está previsto que o fagan a partir das 10:30 horas na sede local da Real Federación Galega de Fútbol. Pola súa banda o Arosa, candidato a regresar á Segunda División B de fútbol, farao a partir das 16:30 horas da tarde nas instalacións do campo Manuel Jiménez.

Nos dous casos unha vez superado o trámite os deportistas poderán regresar aos adestramentos colectivos respectando os protocolos de seguridade establecidos polas autoridades.