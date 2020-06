Arosa, Leis e O Fisgón formalizan a súa inscrición para os play-off de ascenso

Os tres equipos da comarca clasificados para os play-off de ascenso exprés cos que finalizará a tempada formalizaron en tempo e forma a súa inscrición.

Así quedou confirmado despois de que ás 14:00 horas deste xoves finalizase o prazo dado aos equipos pola Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Desta forma o Arosa segue adiante no play-off de ascenso a Segunda B, que ten previsto celebrar as súas semifinais (Arosa-Ourense CF) os días 18 e 19 de xullo, coa final fronte ao vencedor do Compostela-Barco o 25 de xullo nunha sede aínda por definir.

Pola súa banda o Leis Pontevedra pelexará por subir a Segunda División masculina de fútbol sala tamén a partir do 18 de xullo, nunha fase que lle enfrontará ao terceiro clasificado, o Albense. No caso de avanzar, xogaría ante o gañador do partido entre o Benavente (actual líder do grupo I) e O Esteo.

Por último O Fisgón apurará as súas opcións de ascender á Primeira División Feminina de fútbol sala. Para iso, nas mesmas datas que o Leis e na casa do líder do grupo, o Viaxes Amarelle de Coruña terán que disputar unha eliminatoria contra as terceiras da clasificación, o Valdetires Ferrol, e o equipo vencedor disputará o ascenso fronte ás coruñesas.

RENUNCIA DO FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO

A sorpresa chegou precisamente na Primeira División Feminina de fútbol sala, onde o actual campión de liga e líder da fase regular, o Futsi Atlético Navalcarnero, decidiu renunciar a participar no play- off polo título xunto a Burela, Ourense Envialia e Alcorcón "por non poder cumprir con varios dos requisitos que para tal fin márcanos a RFEF", sinalan nun comunicado.

En todo caso esta renuncia non afecta ao Poio Pescamar, quinto da táboa, xa que a circular federativa que regula os play- off explica que no caso de renuncia a competición se readaptará aos equipos rexistrados, neste caso tres, sen que poida entrar a competir o seguinte clasificado.