O Leis ata o seu máximo goleador para a próxima tempada

O Leis Pontevedra traballa estes días nunha dobre fronte. Por unha banda continúa coa súa preparación deportiva para tentar chegar nas mellores condicións posibles á fase de ascenso á Segunda División de fútbol sala que se disputará a mediados de mes, e por outro pensa xa na planificación da próxima tempada, independentemente de en que categoría atópese.

Desta forma, sen querer distraer a atención do estritamente deportivo, o club pontevedrés empeza a confirmar aos primeiros nomes do seu proxecto 20/21.

O primeiro deses nomes foi unha fichaxe, o do gardameta Álvaro Cerviño, e agora tocoulle a quenda a unha renovación importante, a do seu máximo goleador.

Trátase de Cley Nogueira, quen se comprometeu co Leis por unha tempada máis.

O conxunto pontevedrés dirixido por Mikel Diestro asegúrase desta forma contar de novo co pichichi do equipo e cun xogador que é "presente e futuro do futsal galego", asegura o Leis.