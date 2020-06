Aprazado sen data o Campionato de España Sprint de piragüismo que se ía a celebrar en Verducido

Era unha decisión esperaba. O propio concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, recoñeceu o pasado 1 de maio que non vía posible a súa celebración, pero ata o de agora non foi oficial.

A Real Federación Española de Piragüismo aprazou sen data o Campionato de España de Sprint Olímpico, o seu gran evento da tempada e que tiña como sede designada o encoro de Pontillón do Castro, en Verducido.

O organismo federativo incluíu esta competición nunha rolda de novas cancelacións confirmada vía circular os últimos días de maio, sendo publicada na súa web a pasada fin de semana.

O Nacional Sprint celebrouse por última vez en Pontevedra no ano 2018, congregando a 679 deportistas de 85 clubs. Agora estaba fixado para os días 31 de xullo, 1 e 2 de agosto, estando por ver se tenta manterse no calendario no tramo final de ano ou se finalmente trasládase a 2021.

Na circular da Federación infórmase á súa vez do aprazamento do Trofeo Internacional "Entre Pontes" de Pontevedra, pendente de que se lle poida asignar outra data.

Anteriormente xa se tiñan cancelado debido á alerta sanitaria outras competicións de carácter nacional previstas no encoro pontevedrés, como a Copa España de Sprint Olímpico en Verducido (16 e 17 de maio) e a Copa España Novas Promesas Cadete sobre 1000 metros (23 e 24 de maio), ademais da Copa de España de Maratón no río Lérez (9 e 10 de maio) e da xornada da liga Nacional de Kaiak Polo programada para os días 23 e 24 de maio.