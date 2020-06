O piragüismo nacional poñerase en marcha en Pontevedra en agosto

Campionato de España de Novas Promesas de Piragüismo no Pontillón © Diego Torrado

Aos poucos o desxeo vai chegando ás competicións deportivas. Á marxe do fútbol profesional que xa leva unha semana en marcha, o resto de federacións aproveitan a finalización do estado de alarma en todo o país previsto para o 22 de xuño para reaxustar os seus calendarios. É o caso da Real Federación Española de Piragüismo, que, á espera das datas oficial das probas internacionais, ten xa pechado o programa nacional, que comezará no encoro de Verducido na segunda quincena de agosto coa Copa de España júnior de distancias olímpicas.

Este evento estaba previsto para o 16 e 17 de maio e foi suspendido pola pandemia da Covid-19. Para adaptarse ás novas normas sanitarias, desde a RFEP informan que a partir de agora "as competicións non serán masivas", razón pola que decidiron separar as cateogrías inferiores das sénior.

Con todo, nada especifican desde a Real Federación Española dun dos grandes eventos deportivos que ía acoller Pontevedra este verán. O campionato de España de Sprint Olímpico previsto para os primeiros días de agosto segue sen data. Desde a Federación aseguran que se manterán as sedes designadas para este ano e que estudarán o encaixe das competicións estatais co calendario internacional.

As datas definitivas propoñeranse á Comisión delegada unha vez se teña pronunciado a ICF e a ECA, remarcan desde a federación, que propoñerá á dirección técnica o emprego como selectivos para os campionatos de Europa ou do Mundo os resultados das Copas de España e os resultados do 2019 dos campionatos de España.

Para facilitar aos clubs e federacións autonómicas a organización dos seus eventos, desde a RFEP comprométense a trasladar canto antes a información e as pautas para seguir para pechar os orzamentos e as datas das competicións. Neste sentido, prometen abordar nunha reunión prevista para este venres a revisión de todos os programas, horarios e modificacións das bases de competición.