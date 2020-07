O Pontillón do Castro suma un Nacional de piragüismo máis, o cadete, á súa lista de competicións post-Covid

A Federación Española de Piragüismo ten previsto celebrar o Campionato de España Cadete 2020 no campo de regatas do encoro pontevedrés de Pontillón do Castro, en Verducido.

A cita celebraríase do 11 ao 13 de setembro e súmase a outras xa confirmadas pola Federación, a falta de pechar o apoio municipal ao evento, que manterán á pista de piragüismo pontevedresa como un dos centros crave para este deporte a nivel nacional.

Con esta cita o Complexo Deportivo David Cal empeza a debuxar un calendario competitivo post-Covid con importantes competicións no tramo final de ano.

Así, ademais deste Nacional Cadete, está previsto que precisamente o encoro de Pontillón do Castro sexa a sede da primeira competición de ámbito nacional tras o parón provocado polo coronavirus, coa Copa de España Júnior prevista para o 22 e 23 de agosto.

Como colofón Pontevedra foi elixida como sede, sempre que a situación sanitaria o permita, para o Campionato de España Sprint Olímpico, o gran revento do piragüismo español e que foi fixada do 2 ao 4 de outubro se non existe incompatibilidade co calendario internacional.