Aprazada a 2021 a travesía a nado entre Ons e Combarro polo coronavirus

Alberto Taboada lidera o ranking da segunda edición da Triple Corona Illas Atlánticas © Triple Corona Illas Atlánticas

Os organizadores do campionato de natación de longa distancia Tripla Corona Illas Atlánticas acordan a suspensión da travesía entre Ons e Combarro prevista para o 5 de setembro deste ano, que queda aprazada ata o mesmo mes do próximo ano.

Este campionato de natación de longa distancia en augas abertas consistente en tres travesías tiña previsto pechar coa proba na ría de Pontevedra a súa segunda edición. Despois de celebrar no 2018 a primeira etapa consistente nun percorrido de 15 quilómetros entre Cíes e Baiona e no 2019, outra entre Sálvora e O Grove, este ano estaba previsto clausurarse o campionato coa proba máis longa. 23 quilómetros separan Ons de Combarro que terá que celebrarse o próximo ano se as circunstancias o permiten.

"A seguridade é o noso principal obxectivo. No actual estado de alarma, nunha situación de gran incerteza ao non saber cando se poderá retomar a celebración de eventos deportivos, en que condicións e con que protocolos de sanidade, sumado á posibilidade de futuros rebrotes, consideramos que aprazar a proba a 2021 é o máis prudente nestes momentos", explica Beatriz Alvariño, directora da organización da Tripla Corona Illas Atlánticas.

O estado físico dos participantes, que polo estado de alarma non puideron preparar unha proba tan esixente de máis de oito horas de duración, foi outra das razóns que contribuíron á decisión de suspendela.

As restricións á mobilidade tamén pesaron na decisión final, pois hai 105 nadadores nacionais e internacionais que han finalizados as dúas primeiras etapas. "Queremos que todos os participantes teñan as mesmas posibilidades de participar e saian da Illa de Ons en igualdade de condicións para conseguir a súa terceira coroa e completar o 57 km en tres anos”, remata Beatriz Alvariño.

Actualmente, o nadador ourensán Alberto Taboada Vila encabeza a clasificación masculina provisional e a biscaíña Andrea da Hera, lidera o ranking feminino ademais de ser cuarta no absoluto.

Con todo, a última proba podería modificar estas clasificacións porque esta travesía, polas dificultades que entraña a ría de Pontevedra como a temperatura da auga, as correntes en contra da dirección da carreira, o vento e a ondada; convértena nunha das máis duras de España.