Fase 1 de desescalada no deporte: apertura de ximnasios con cita previa e de instalacións deportivas ao aire libre

A entrada de Pontevedra na fase 1 da desescalada a partir do próximo luns 11 de maio supoñerá unha maior facilidade para o adestramento dos deportistas, en especial para os de elite e os federados, sexa cal for o seu nivel.

Así, no capítulo XII do Boletín Oficial do Estado (BOE) publicado este sábado especifican as "condicións nas que debe desenvolverse a actividade deportiva profesional e federada".

Neste apartado recóllese a apertura de instalacións deportivas ao aire libre, ás que poderá acceder "calquera cidadán que desexe realizar unha práctica deportiva, incluídos os deportistas de alto nivel, de alto rendemento, profesionais, federados, árbitros ou xuíces e persoal técnico federativo", sinala o BOE.

Neste sentido considérase unha instalación deportiva ao aire libre a que estea descuberta, aínda que se atopa nun recinto pechado, que careza de teito e paredes, coa excepción das piscinas e zonas de auga que seguirán estando pechadas.

A actividade deportiva en todo caso requirirá de cita previa coa entidade que xestione a instalación cun máximo do 30% de ocupación, permitíndose as modalidades deportivas que requiren de dúas persoas (tenis por exemplo) sempre que non exista contacto físico e mantéñanse as medidas de seguridade.

"Unicamente poderá acceder cos deportistas un adestrador no caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción das persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun acompañante", completa a normativa.

XIMNASIOS CON CITA PREVIA E ATENCIÓN INDIVIDUAL

"As instalacións e centros deportivos de titularidade pública ou privada, poderán ofertar servizos deportivos dirixidos ao desenvolvemento de actividade deportiva con carácter individualizado e con cita previa", sinala o artigo 42 do BOE, o que inclúe aos ximnasios aínda que sen especificar nesta ocasión se se refire exclusivamente para os deportistas federados.

En todo caso "a actividade deportiva organizarase de maneira individualizada, sen contacto físico, por quendas previamente estipuladas, e de maneira que se evite a acumulación de persoas nos accesos", explica o texto legal.

Só se permitirá a atención dunha persoa por adestrador e quenda, non podendo en ningún caso superar o trinta por cento do aforo de usuarios e mantendo en todo momento a distancia de seguridade.

Ademais en ningún caso abriranse aos usuarios os vestiarios e zonas de duchas.

APERTURA DOS CENTROS DE ALTO RENDEMENTO

Na fase 1 da desescalada o Goberno permitirá tamén a apertura dos centros deportivos de alto rendemento, por exemplo o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, aínda que neste caso o seu uso estará limitado "aos deportistas integrados nos programas aprobados, os deportistas de Alto Nivel (DAN), os deportistas de Alto Rendemento (DAR) e os recoñecidos de interese nacional polo Consello Superior de Deportes".