A afección do Pontevedra 'revive' o ascenso a Segunda de 2004

Que mellor para pasar o confinamento que lembrar algún dos momentos máis brillantes da historia recente do Pontevedra Club de Fútbol. É o que fixeron este sábado moitos afeccionados grazas á iniciativa da Televisión de Galicia, que na súa segunda canle refundiu o partido do 27 de xuño de 2004 ante o Lorca, que supuxo o por agora último ascenso granate á Segunda División.

Foron os propios afeccionados os que cos seus votos, nunha enquisa do programa En Xogo, decidiron que encontro antigo do Pontevedra ver, e as redes sociais non foron alleas á particular efeméride.

Xa desde unhas horas antes das 18;00 da tarde, hora do partido, e aproveitando as imaxes daquel día da canle pública autonómica, en Twitter comezaron a aparecen escenas como a que compartiu a conta de seguidores @PontevedraCF, como o ambiente previo na Praza da Verdura, os arredores do vello Pasarón ou nos bares da cidade.

Na Praza da Verdura comézase a ver ambiente de previa de ascenso, todo granate e todo cánticos!



Hoxe ás 18:00 temos unha cita coa historia!



© TVG pic.twitter.com/YlExJoHJ0G — Pontevedra CF (@PontevedraCF) April 11, 2020

Xa no estadio, os miles de rolos de papel hixiénico e as manobras para tentar atrasar o inicio do partido (para coñecer o resultado dos rivais), foron protagonistas, tal e como lembraron os seguidores.

O ascenso a 2a do meu Pontevedriña! Aquilo sí que foi gastar papel higiénico. #HistóricosTVG — Fani Fanekinha (@FanyGonzlez) April 11, 2020

Hai 16 anos estabamos esperando a que comezase o partido. Entre o papel hixiénico e coello non dabamos feito... Que recordos! #HistóricosTVG Pontevedra-Lorca #HaiQueRoelo pic.twitter.com/cIeR1gaWNZ — Iria Mariño (@Parrulinha) April 11, 2020

Que alguén tire máis papel hixiénico á banda de preferencia. — Eu Son (@tintobarrantes_) April 11, 2020

Algún “desaprensivo” ha soltado un adorable conejito al césped de Pasarón parando de l partido por unos instantes. Dientes largos y cola corta para ascender. La madre naturaleza está de nuestro lado. pic.twitter.com/2gK3VCYqsg — Hai que roelo! (@haiqueroelo) April 11, 2020

O conexooooo!!!!



Que será do coello ese?

E do recollepelotas? — Carlos_sc (@granatepcf) April 11, 2020

Contas como a citada de @PontevedraCF ou @PontevedraHQR realizaron ademais o minuto a minuto do encontro, coma se producísese en directo, ata chegar ao momento culmen co primeiro tanto do partido, xa na segunda metade, co lembrado 'gol do papel hixiénico' co coruñés Xaco como executor.

Pase en profundidade para a carreira de Xaco, Rafa canta ao confundirse co papel hixiénico e Xaco, caéndose, mete o primeiro no marcador!!



VAMOSSS! pic.twitter.com/wWwIb6BVrO — Pontevedra CF (@PontevedraCF) April 11, 2020

Balón a la espalda de la defensa que aprovecha Xaco para plantarse frente a Rafa. Falló en la salida el portero del Lorca y el balón paso por encima de un puñado de rollos de papel higiénico



Se quedó solo Xaco y la mandó al fondo de la red#HQRlive #HistóricosTVG — Hai Que Roelo (@PontevedraHQR) April 11, 2020

Despois chegarían os dous goles de Javi Rodríguez para redondear a festa e a tarde soñada polos afeccionados do Pontevedra, que 28 anos despois volvían verse na Segunda División.

GOOOOOL JAVI RODRIGUEZ!!



RIIIIIFLE RIIIIIFLE!! — kam (@limohe1) April 11, 2020

O partido terminou cunha multitudinaria invasión de campo, que daba paso á festa primeiro no propio campo e no vestiario, como recolleron as cámaras da TVG e lembrou xusto antes da redifusión a conta de En Xogo, e despois polas rúas da cidade, nunha xornada de xúbilo colectivo difícil de esquecer para os pontevedreses.