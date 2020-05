A comunidade granate imponse nunha enquisa en Twitter e a TVG repoñerá o partido do ascenso a 2ª B

Partido Pontevedra CF - Haro Deportivo © Diego Torrado

A falta de fútbol, bos son recordos. Desde que as competicións deportivas foron suspendidas por motivo da pandemia do Covid-19, a Televisión de Galicia iniciou unha serie de retransmisións deportivas históricas que terá continuidade este sábado coa emisión, a partir das 20 horas, do partido entre Pontevedra e Haro en Pasarón que supuxo o regreso dos granates á división de bronce do fútbol español.

A decisión de emitir este encontro tomouse despois dunha enquisa no perfil de Twitter do programa En Xogo, da televisión autonómica, na que animaba aos seus seguidores para elixir entre catro partidos decisivos dos equipos galegos con maior historia do fútbol non profesional. Os votos dos seguidores granates, un 31,5 % do total, serviron para programar o partido de volta da última eliminatoria polo ascenso da Terceira División da tempada 2014/2015.

O resultado da enquisa deixa o partido @PontevedraCFSAD -Haro como o máis votado co 35,5% dos votos. Poderedes velo o próximo sábado ás 20:00 https://t.co/0Hz5k96UaL — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) May 18, 2020

En segundo lugar quedou o CD Ourense - Laudio, da 2011/2012, co 29,7 %; e no terceiro o Cieza - Compostela, da 2012/2013, cun 21,1 %. O menos votado foi o Xaén - Racing de Ferrol da 2018/2019 co 19 % dos votos.

Non é a primeira vez que o tirón do Pontevedra entre a audiencia da TVG sirve para condicionar a programación da canle autonómica, pois En Xogo xa consultou aos seus seguidores sobre a reposición doutras citas históricas do cadro de Pasarón resultando gañador o partido de ascenso a Segunda División en Pasarón contra o Lorca.

A diferenza esta vez foi que a disputa era con momentos históricos doutros equipos galegos cos que o Pontevedra compartiu categoría durante moitas tempadas.