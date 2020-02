Adrián Cruz: "Ya no me veo jugando en otro club, mi idea es intentar echar raíces aquí"

Adrián Cruz posa no céspede do Estadio Municipal de Pasarón © Cristina Saiz Adrián Cruz e Roberto Feáns no Estadio Municipal de Pasarón © Cristina Saiz

A xornada de descanso deste martes 4 de febreiro para o primeiro plantel do Pontevedra serviu para ver por primeira vez vestido de granate a Adrián Cruz na súa nova etapa nun club que considera a súa casa.

"Si tengo que decir alguna vez de qué club soy digo siempre el Pontevedra porque salí de aquí y fue el primero que me dio la oportunidad", asegurou o centrocampista moañés tras pousar para os reporteiros gráficos sobre o céspede do Estadio Municipal de Pasarón.

Cruz, canteirán granate e que durante os últimos soou con forza máis dunha vez como posible reforzo, recoñece sobre a negociación que "tenía muchas ganas desde hace muchos años. No se dio por unas cosas u otras pero ahora se dio la situación perfecta", a pesar de que "perdí dinero para venir aquí pero no era lo prioritario eso".

Tanto é así que aos seus 32 anos xa non quere moverse maís. O seu contrato expira en xuño de 2021 pero, por que non, vese máis anos de granate. "Mi intención es esa, yo ya no me veo jugando en otro club, mi idea es intentar echar raíces aquí siempre que responda en el verde", defendeu.

Sobre o que se atopou en Pasarón Adrián Cruz cre que "vuelve a querer ser el Pontevedra que fue y se ve que lo está consiguiendo, ya es un club importante en la categoría y tiene mimbres para ser un equipo de fase de ascenso", revela coa intención de axudar no posible a protagonizar un ascenso de categoría desde o verde, despois de vivir o último do club, de Terceira a Segunda B, desde a bancada e como un afeccionado máis.

En Pontevedra o futbolista de Moaña reencontrarase con Carlos Pouso, quen xa o dirixiu en Logroño e que asegura "es un entrenador al que entiendo perfectamente su fútbol".

Agora só falta poñer todas esas ganas sobre o céspede, aínda que iso deberá esperar polo menos unha semana ao estar a se recuperar dunha rotura de fibras na zona isquiotibial que lle ha fixo perderse os últimos encontros do seu anterior equipo, o Guijuelo. "Llevo tres semanas sin jugar pero ayer hicimos unas pruebas donde salió todo bien, todo perfecto. Ahora es ir metiéndome poco a poco con el grupo y coger ritmo", explica a última fichaxe do mercado invernal, cuxa presencia a fin de semana contra o Atlético Baleares antóllase complicada pero que espera poder redebutar co Pontevedra no seu seguinte compromiso, ante o Oviedo B.