José García recupérase e Adrián Cruz traballa á marxe

Con ganas e intensidade regresou este mércores aos adestramentos o Pontevedra Club de Fútbol tras a habitual xornada de descanso dos martes, pensando xa en como plantarlle cara ao líder da categoría, o Atlético Baleares (domingo, 12:00 horas) no seu campo.

A boa noticia para Carlos Pouso foi comprobar como José García está plenamente recuperado do seu ombreiro, que se danou no choque ante o Ibiza e que provocou o luns a súa ausencia da primeira sesión semanal, na que se deixou ver co brazo en estribeira.

A pesar da aparatosidade da acción, o extremo exercitouse este mércores con total normalidade e apunta á convocatoria do equipo para viaxar a Baleares.

Non é así no caso de Adrián Cruz, descartado totalmente para a cita. O centrocampista de Moaña incorporouse ao fin aos adestramentos, pero fíxoo á marxe do grupo e para realizar só traballo de recuperación da rotura fibrilar que lle deixou as últimas semanas no dique seco co seu anterior equipo, o Guijuelo. Aínda que as probas médicas ás que foi sometido o luns foron positivas, non se quere arriscar co canteirán e que poida sufrir unha recaída, polo que o plan pasa por ir incrementando a intensidade dos seus adestramentos nas próximas xornadas sen a presión de ter que loitar aínda por un posto no once. Desta forma Cruz limitouse a realizar carreira continua sobre o céspede do campo da Seca, en Poio, e exercicios ás ordes dos recuperadores do club.

Pola súa banda o outro futbolista que arrastra problemas físicos, Berrocal, seguiu subindo a intensidade do seu traballo e exercitouse ao mesmo ritmo que os seus compañeiros a excepción do último cuarto de hora do adestramento.

CAMPILLO APUNTA A TITULAR NO LATERAL DEREITO

As sancións de Adighibe e sobre todo de Nacho López, por acumulación de amoestacións, abren unha porta á entrada de novidades na convocatoria e no once titular ante o Atlético Baleares.

Neste aspecto Campillo gaña enteiros para ocupar o posto dispoñible no lateral dereito nunha aposta de Pouso pola experiencia que pode achegar o defensor nun duelo que se prevé de máxima esixencia.