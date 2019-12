Amargo peche de 2019 para o Peixe Galego con derrota ante o Oviedo (53-73)

Despedida de ano amarga para o Marín Peixe Galego ante a súa afección. Despois da segunda vitoria conseguida esta tempada a pasada fin de semana ante o Tau Castelló, o pavillón da Raña volvía encherse para recibir ao Oviedo nun partido que estivo igualado ata o terceiro cuarto, momento no que o conxunto asturiano inclinou a balanza ao seu favor grazas á defensa impenetrable para os de Marín.

O partido comezou cos de Javi Llorente cometendo erros en ataque durante os primeiros minutos, que foron aproveitados polo seu rival para afastarse cun parcial de ata 10 puntos que quedou reducido en 9 ao finalizar o primeiro cuarto. Chegaba o segundo e parecía que o Peixe Galego empezaba a mellorar. Noguerol encestaba o primeiro ataque, mentres que Badmus poñía á bancada en pé cun triplo e un tiro de dous que deixaba o marcador reducido en 19-22.

A pesar de conseguir recortar a distancia, os minutos de imprecisión regresaron. Non só para os de Marín, senón tamén para o Oviedo e durante ao redor de 2 minutos ningún dos dous equipos foi capaz de mover o luminoso. Ante esa situación, os visitantes subiron a intensidade do seu xogo e volveron marcar o ritmo do partido e irse en 9 puntos, con todo, o Peixe Galego reaccionou de novo para chegar ao descanso cun resultado de 27-32 e todo por decidir.

Tras o intermedio, a boa defensa realizada polo Oviedo impediu aos de Javi Llorente continuar coa mesma intensidade vista ata o momento. Tanto as canastras como os rebotes tiñan cor visitante e chegaba a máxima vantaxe ata o momento ao finalizar o terceiro cuarto (33-53).

Chegaba a recta final e o Peixe conseguía recortar a diferenza en 11 puntos a falta de 5 minutos para a conclusión do encontro. Con todo, a precipitación nos pases dos de Javi Llorente e a pouca efectividade en coller os rebotes, provocaron que os asturianos volvesen afastarse e e deixar o partido practicamente sentenciado cun contundente 53-73.

