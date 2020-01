O Peixe Galego visita ao Palencia con todo o seu arsenal

Partido entre Peixe Galego e Club Ourense Baloncesto na Raña © Diego Torrado

O Marín Ence Peixe Galego non tira a toalla. Os de Javi Llorente xa saben o que é gañar fóra de casa, fixérono hai quince dias en Castellón, e queren repetilo este venres, a partir das 21 horas, en Palencia. Para logralo o técnico azul conta con todas as súas armas. "Temos a todos os xogadores dispoñibles salvo problemas de última hora".

Coa rotación máis ampla de toda a tempada, o corpo técnico pon o foco en contrarrestar o perigoso xogo exterior do Palencia para regresar a Marín coa terceira vitoria da competición debaixo do brazo despois do fracaso da semana pasada na que caeron contra o Oviedo. "Tememos todo deles. é o equipo con máis puntos, todos os xogadores teñen moi boa man, unha rotacion moi longa e os dous interiores son unha referencia na categoría", destaca Llorente.

O feito de que chegan nunha dinámica negativa, con tres derrotas consecutivas, tampouco relaxa ao preparador peixiño. "Iso fai que neste partido sexa un equipo aínda máis dificil", asegura.

A clave do partido para o conxunto de Marín pasa polo seu acerto de fronte ao aro e "logo facer as cousas perfectas porque vimos dun partido no que non estivemos ben e si que o estabamos nos anteriores", sinala Llorente, quen admite que "é normal ter altibaixos" pero pide aos seus un esforzo para "recuperar a intensidade defensiva".