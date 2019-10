Un tiro libre de María Lago salva os mobles ao Arxil en Avilés (50-51)

Preto estivo o Club Baloncesto Arxil de regalar un partido que tiña no peto a 10 minutos do final na cancha do ADBA Avilés, pero as verdes amornaron os nervios nun apertado final para levar un valioso triunfo, o segundo da tempada na Liga Feminina 2 en tres xornadas.

As pontevedresas mantiveron a tónica do seu anterior encontro, e desde a defensa fixéronse fortes para dominar no electrónico. Así, desde o primeiro parcial (8-18) empezaron a marcar distancias.

As de Mayte Méndez baixaron a súa efectividade en ataque no segundo cuarto, pero esa intensidade defensiva permitía conservar a renda ao seu favor chegando ao descanso cun cómodo 16-26.

Tras o intermedio, o Arxil parecía sentenciar o partido. Non permitía puntos do ADBA e aos poucos abría aínda máis vantaxe ata os 20 puntos, chegando ao final do cuarto con 18 arriba (23-41).

Parecía imposible que o triunfo se puidese escapar, e con todo a punto estivo de ser así. As verdes atascáronse nos minutos finais e viron como o cadro local achegábase no marcador sen conseguir parar a hemorraxia ata que puxo o empate a 50 con pouco máis de 30 segundos por diante.

Foi entón cando apareceu o amorne dunha das veteranas do equijpo, María Lago. Unha persoal de Fraile levouna á liña de persoal, e aínda que fallou o seu primeiro tiro anotou o segundo para salvar dun problema ao seu equipo e poñer o definitivo 50-51. Houbo iso si que esperar á última xogada das asturianas, que fallaron desde o triplo o balón que lles podía dar a vitoria.

