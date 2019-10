O Arxil consegue o seu primeiro triunfo nun traballado partido en Pozuelo (38-54)

Partido entre Arxil e Celta no CGTD © Diego Torrado

Á segunda chegou o primeiro triunfo da tempada para o Club Baloncesto Arxil.

Superadas no seu debut ante o potente Celta Zorka, as verdes recuperáronse este sábado da mellor maneira posible, gañando a domicilio na cancha do Pozuelo madrileño (38-54).

Xa coa norteamericana Forster dispoñible, as de Mayte Méndez mostraron unha gran solidez defensiva para superar ao seu rival a pesar dunha baixa anotación.

A propia Forster foi unha das máis destacadas con 11 puntos e 6 rebotes para 18 de valoración, aínda que o máis determinante do equipo foi Cristina Díaz- Pache con 15 puntos e 21 de valoración.

O Arxil só encaixou 14 puntos ata o descanso. Aí empezou a dominar, por 7-13 no primeiro cuarto e por 14-19 ao intermedio.

O partido con todo mantívose nun puño (25-30) ata os últimos 10 minutos, nos que as pontevedresas puxeron unha marcha máis para certificar a vitoria.

