Pontevedra vai pola Copa do Mundo de ciclocrós

Probas e ambiente da derradeira xornada do Campionato de España de Ciclocrós © Diego Torrado Presentación da Copa de España de ciclocrós © Mónica Patxot

A cidade de Pontevedra está abonada ás competicións mundiais. Despois de organizar probas deste tipo de tríatlon, piragüismo ou balonmán, o Concello aspira agora a ser sede dunha proba da Copa do Mundo de ciclocrós. Este obxectivo fixérono público este xoves a concelleira responsable de eventos deportivos, Anabel Gulías, e o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz.

Antes de poder organizar unha proba desas características, a cidade debe demostrar a súa capacidade coa organización doutros eventos de menor calado. Algo que esperan conseguir coa celebración da Copa de España, que terá lugar o 1 de decembro, e o Campionato de España, en xaneiro do 2020. Ambas as competicións xa están adxudicadas ao Concello de Pontevedra, que volverá ser a capital nacional do ciclocrós.

A Copa de España, que se compón de seis probas, celebrará na cidade do Lérez a quinta etapa despois das tres carreiras que acollerá o País Vasco e Alcobendas. A definitiva celebrarase en Valencia. No circuíto da Illa dás Esculturas daranse cita corredores de categoría cadete ata veteranos e a organización espera a participación de máis de 350 corredores. Ao tratarse dunha competición internacional atraerá aos mellores ciclistas de Portugal e outros países de Europa.

Por segundo ano consecutivo, Pontevedra volverá ser sede do campionato de España. Unha competición que atraerá a 800 ciclistas de todas as idades. "Despois do campionato do 2019, na federación quedou un moi bo sabor de boca e houbo maioría para volver concedérnolo", dixo Muñiz, quen destacou que ata este ano, Galicia non organizaba competicións deste tipo desde o 2006.

Coa organización destas dúas competicións, Pontevedra adquiriría a experiencia e cumpriría os requisitos esixidos pola UCI para converterse en sede dunha proba da copa do mundo. Tanto o Concello como a Federación Galega confían en que lle sexa concedida no 2021.