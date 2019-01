O Campionato de España de Ciclocrós comeza con medalla de ouro para Galicia

Primeira xornada do Campionato de España de Ciclocrós na Illa das Esculturas © Mónica Patxot Primeira xornada do Campionato de España de Ciclocrós na Illa das Esculturas © Mónica Patxot Irene Trabazo, na primeira xornada do Campionato de España de Ciclocrós na Illa das Esculturas © Mónica Patxot

Non puido comezar de mellor forma para a afección local o Campionato de España de Ciclocrós que desde este venres celébrase en Pontevedra.

Galicia fíxose coa medalla de ouro na modalidade Team Relay, de remudas por seleccións autonómicas, que abría o calendario de competición, e fíxoo nunha carreira repleta de emoción e no medio dun notable ambiente na Illa das Esculturas.

O combinado galego, no que competiu a marinense Irene Trabazo, pelexou nos primeiros postos desde os metros iniciais co júnior Carlos Canal, que se puxo á fronte ata que Cantabria tomou o mando.

Trabazo mantivo posicións preto do liderado no ecuador da carreira, coa terceira remuda, aínda que o País Vasco pasou a dominar da man de Ibarrola, mentres que Galicia mantiña as súas opcións con Cantabria e Asturias pelexando polo terceiro chanzo do podio.

Así foi ata a última volta, que comezou co galego Iván Feijóo cazando a Larrinaga. Todo se decidiría nun man a man, co público apoiando, e aí o ourensán foi máis forte. Primeiro aguantou a roda do seu rival ata que atacou nos últimos metros para coller unha lixeira vantaxe que lle permitiu chegar á recta de meta en disposición de levantar os brazos e alzarse coa vitoria.

Tras o equipo galego, composto por Andrés Calvete (Máster), Miguel Rodríguez (Cadete), Iván Feijoo (Sub-23), Carlos Canal (Júnior), Irene Trabazo ( Sub-23) e Saúl López (Elite) e que asinou un tempo de 47 minutos e 43 segundos, chegou o País Vasco para levar a medalla de prata e Asturias que se fixo co bronce.

A competición no Campionato de España de Ciclocrós continuará este sábado desde as 9:30 horas coas carreiras de Máster 50 e 60, Máster 40 (10:45 horas), Máster 30 (12:00), a categoría Cadete Feminina (15:00 horas), e a categoría Cadete Masculina (15:50 horas).