Portugal elimina a Alemaña na prórroga e Dinamarca sofre diante de Hungría

Oitavos de final do Mundial Júnior de Balonmán no Municipal de Pontevedra © Cristina Saiz Oitavos de final do Mundial Júnior de Balonmán no Municipal de Pontevedra © Cristina Saiz Oitavos de final do Mundial Júnior de Balonmán no Municipal de Pontevedra © Cristina Saiz

O Mundial Júnior de Balonmán que se está disputando en Vigo e Pontevedra entra nas súas últimas xornadas. Este mércores disputáronse as oito eliminatorias de oitavos de final nas que España quedou eliminada tras perder contra Francia na última xogada do partido. Pero non foi a única sorpresa desta rolda. No duelo de favoritos entre Portugal e Alemaña (37-36), os lusos tiveron que recorrer á prórroga para dobregar ao combinado xermano. Tunes, pola súa banda, deu a badalada ante Suecia (29-26) e Brasil puxo fin ao seu soño cunha axustada derrota frenta a Noruega (29-28).

Non ocorreu o mesmo co resto de favoritos que liquidaron as súas eliminatorias non sen pasar apuros. Dinamarca venceu pola mínima a Hungría (30-29), igual que Exipto, que conta os seus partidos por vitorias, a Serbia (30-29). Só Croacia e Eslovenia bateron con comodidade a Islandia (29-16) e Corea do Sur (32-28).

O encontro máis emocionante da xornada foi o que enfrontou ás seleccións de Portugal e Alemaña. Tras sesenta minutos de extrema igualdade, os xermanos lograron igualar a contenda nos últimos segundos de partido. Mentres o celebraban, os lusos sacaron rápido, viron a portería baleira e anotaron desde o centro do campo sobre a bucina. Estalaron de xúbilo, pero os xuíces de mesa determinaron que o tempo xa se consumira e anularon o tanto.

Coas forzas moi xustas chegaron á prórroga e, aínda que Portugal só gañou por un tanto de diferenza, no tempo extra foron moi superiores aos seus rivais. Durante os dez minutos adicionais estiveron a maior parte do tempo cun cómodo colchón de dous tantos que lles asegurou finalmente a clasificación.

Este xoves está prevista a disputa dos catro partidos de cuartos de final que enfrontará a Exipto con Noruega (18.45 h) e a Francia con Dinamarca (21.00 h) na sede viguesa de As Travesas. Mentres que no Municipal pontevedrés enfrontaranse Portugal con Eslovenia (18.45 h) e Croacia con Tunes (21.00 h)