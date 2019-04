O 'Gol do allo' perde ao seu protagonista. Falece Rafa Ceresuela

Rafael Ceresuela Frías 'Rafa Ceresuela' o autor do famoso 'Gol do allo' que levou ao Pontevedra C. F. a Primeira División na tempada 1962/63, faleceu aos 80 anos de idade na cidade do Lérez, onde residía desde que colgou as botas, ao redor das 16:00 horas deste domingo, a consecuencia das complicacións dunha pneumonía que se lle produciu hai escasos días.

Segundo confirmaron a PontevedraViva fontes próximas á familia Ceresuela, o mítico dianteiro granate arrastraba importantes problemas de saúde desde o pasado mes de xaneiro, agravados nas últimas semanas, aínda que nada facía temer por un fatal e tan rápido desenlace como finalmente produciuse.

Maño de nacemento, pero pontevedrés de adopción e corazón, un corazón tinguido de granate desde que no verán do ano 1962 aceptou a oferta do Pontevedra C. F. para entrar na lenda do 'Hai que Roelo', Rafa Ceresuela gozaba da estima e consideración de cantos o coñecían, mostrándose sempre disposto a colaborar en calquera iniciativa para a que era requirido, sobre todo se esa iniciativa tiña como centro o club que tanto amaba.

Ceresuela foi integrante do equipo granate que logrou o primeiro ascenso á máxima categoría, con aquel inesquecible 'Gol do allo' consiguido na portería de fondo norte, o 14 de marzo de 1963, que significaba o empate ante o R. C. Celta de Vigo e o punto necesario para alzarse co título de campións de liga e o correspondente ascenso.

Logo, tras o descenso do ano seguinte, Ceresuela seguiría no equipo conseguindo o segundo ascenso e permanecendo no club granate ata a tempada 1968/69, a cuxa finalización deixou o club en Primeira División, para terminar a súa andaina futbolística unha tempada máis no Burgos. En total disputou 109 partidos de liga co Pontevedra (55 en segunda e 54 en primeira), nos que conseguiu 30 goles.

O funeral polo seu eterno descanso terá lugar este martes, día 23, ás 18:30 horas na Basílica de Santa María a Maior de Pontevedra.