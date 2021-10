O Rayo Vallecano, sucesor do 'Hai que roelo' 56 anos despois

Pasou máis de medio século, pero ata o de agora ningún equipo máis o conseguira. Coa súa vitoria este mércores ante o Fútbol Club Barcelona, o Rayo Vallecano logrou igualar unha xesta do 'Hai que roelo'.

Desde a tempada 65-66, a segunda na historia do Pontevedra en Primeira División e o inicio do seu mito con cinco campañas consecutivas na elite, ningún recentemente ascendido conseguira vencer no seu primeiros cinco partidos de liga na casa.

Fíxoo o Rayo ao vencer a Granada (4-0), Getafe (3-0), Cádiz (3-1), Elche (2-1) e o propio Barcelona (1-0) igualando os números daquel equipo adestrado por Juan Ochoa que estaba a iniciar a súa lenda. Así o lembrou nada máis terminar o duelo en Vallecas o xornalista especializado en estatísticas Pedro Martín e tamén a conta MisterChip.

Equipos recién ascendidos que ganaron sus primeros 5 partidos de La Liga y clasificación final en esa temporada:



1939-40: Zaragoza (7º)

1941-42: Deportivo (4º)

1948-49: Valladolid (12º)

1962-63: Valladolid (4º)

1965-66: Pontevedra (7º)

2021-22: @RayoVallecano (?) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 27, 2021

Por aquel entón os granates conseguiran regresar a Primeira tras unha experiencia breve dous anos atrás estreándose cun empate a domicilio en Málaga. Unha semana despois o primeiro rival en visitar Pasarón sería o Athletic Club, sucumbindo 3-0 con dous goles de Neme e outro de Vallejo.

Tras ese encontro pasarían pola Boa Vila o Barcelona (2-0), o Sabadell (2-1) e Valencia (2-0) antes de chegar a unha data gravada con letras de ouro e brillantes na historia do Pontevedra, o 28 de novembro de 1965. Ese día, na xornada 11 de liga, visitaba Pasarón o Atlético de Madrid, ao que tombou un histórico gol de Odriozola no minuto 46 para dar o liderado a un equipo modesto que levantaba simpatías por todos os recunchos do país.

Aí quedou a cifra de vitorias consecutivas como local daquel equipo, aínda que os granates mantiveron a súa imbatibilidade tres partidos máis cun empate contra o Zaragoza e dúas vitorias ante Sevilla e Málaga. Non sería ata a visita do Real Madrid, xa na segunda volta, cando chegaría a primeira derrota na casa (1-3). Habería que esperar aínda dúas tempadas máis para ver caer aos brancos en Pontevedra (3-0 o 17 de decembro do 67), pero esa é xa outra historia.

Aquela tempada como recentemente ascendido o Pontevedra Club de Fútbol finalizou a liga na sétima posición, a súa mellor clasificación histórica.