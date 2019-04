Tres puntos para soñar dun enorme Pontevedra ante o Sanse (3-1)

Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado Partido entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes en Pasarón Diego Torrado

Hai partidos e hai partidazos. O que fixo o Pontevedra fronte a un rival directo como o San Sebastián de los Reyes é destes últimos. Garra, forza, entrega, calidade, dous golazos dos tres conseguidos, outros dous disparos ao traveseiro. Os granates realizaron posiblemente o mellor partido da tempada, sobrepoñéndose ao rival, ao estado do terreo de xogo e á súa propia responsabilidade, logrando un resultado para soñar e seguir aspirando ao play-off.

Non é que o Sanse sexa un equipo menor, todo o contrario, é que o Pontevedra pasoulle por encima, conseguindo ademais dos tres puntos inclinar ao seu favor a balanza, superando o golaverage particular cos madrileños, aos que xa superan na táboa.

A " timorata" proposta futbolística do Sanse atopou adecuada resposta nun Pontevedra ambicioso, que non dubidou en aceptar o papel de protagonista, asumindo o mando e impoñendo o ritmo dun partido no que as condicións do terreo (rapidísimo nalgunhas zonas e con perigosos charcos que freaban o balón noutras), obrigaban a un tremendo esforzo aos xogadores.

Cos madrileños acumulando homes na súa zona defensiva e fiando a súa sorte a un erro do contrario deixando a Perales como única referencia arriba para un fútbol directo e ineficaz, os granates fixéronse donos do partido e pronto empezaron a acumular chegadas, aínda que con escaso acerto ou puntería na finalización. Borja Domínguez e Kevin Presa tentárono en disparos afastados e excesivamente centrados, ata que Álex González, nunha rápida transición, puxo un centro raso que buscaba a Javi Pazos e atopou ao central visitante Álvaro Zazo, quen ao tentar despexar desviou en propia porta, abrindo o marcador.

Nin así cambiou a decoración. O Pontevedra seguiu ao seu e Romay case fai o segundo cun remate que se lle marchou alto por moi pouco.

Pero o fútbol non entende de méritos senón de goles e o Sanse, que non pisara practicamente o terreo granate, atopou petróleo na súa primeira chegada á área. Tras un rebote, Iván Pérez encara a Edu pero falla no remate mandando o balón con dirección á esquina. Para a súa fortuna, David Castro, que chegaba para tentar tapar, tropeza co balón e termina aloxándoo no fondo da rede. Foi como un "déjà vu" do sucedido quince días atrás, fronte ao Guijuelo, cando tamén os dous primeiros goles foron en propia meta.

Os goles non cambiaron o panorama e o Pontevedra seguiu sendo mellor e máis ambicioso, merecendo moito máis. Puido logralo cun sensacional disparo desde o bordo da área de Álvaro Bustos. O balón buscaba a escuadra, pero ata alí voou John Rudy para tocar o suficiente e facer que o balón se estrelase no traveseiro.

Ao descanso a sensación era doce polo xogo dos de Luismi, pero amarga polo inxusto dun marcador que non reflectía nin os méritos nin o xogo dun Pontevedra que fora moi superior.

Mesmo escenario, mesma obra e idéntica repartición de papeis para o comezo dun segundo tempo no que o Pontevedra volveu avisar pronto, cun disparo de Kevin alto, para asinar case a continuación unha pequena obra de arte nas botas de Álex González. O extremo desarmou regateando á zaga madrileña para gañar a liña de fondo e poñer un centro raso que Álvaro Bustos rematou, chegando na área de meta para fusilar ao porteiro visitante.

O propio Álvaro Bustos tivo case a continuación unha inmellorable ocasión para facer o terceiro, pero o seu remate foise de novo ao traveseiro, dando lugar a un barullo que Borja Domínguez non puido resolver.

Co contrario claramente tocado, o Pontevedra puxo unha marcha máis ao partido, converténdoo nun monólogo. Álex González foi protagonista de novo cun remate envelenado que obrigou a John Rudy a empregarse a fondo para sacar o balón que buscaba o interior do poste e mandalo a corner. Para ese instante, superada a hora de xogo, a estatística era demoledora, contabilizando nada menos que 20 disparos a porta dos granates, por só un dos madrileños (serían 24 a 3 ao final).

E así seguiría subindo a conta, cun novo e perigoso disparo de Kevin Presa que se foi rozando o traveseiro e outro de Javi Pazos, frouxo, cando encaraba ao meta visitante. Ata que Borja Domínguez rubricaba o seu partidazo particular e o do equipo en xeral con outro golazo ao empalmar desde a frontal un gran disparo a media altura que se coou xunto ao poste facendo estalar Pasarón.

Foi o xusto premio ao xeneroso esforzo e bo xogo de todo o equipo, que nin sequera sufriu no tímido empuxe final á desesperada e con escasos argumentos dos madrileños, que converteron a Edu en pouco menos que en espectador privilexiado.

PONTEVEDRA C. F. (3): Edu; Nacho López, David Castro, Churre, Adrián León, Kevin Presa, Ález González, Borja Domínguez (Berrocal, minuto 78), Javi Pazos (Arruabarrena, minuto 80), Álvaro Bustos (Pibe, minuto 71) e Romay.

U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (1): John Rudy; Rubén Valverde, Bruno Rivada (Álvaro Prada, minuto 54), Tena (Carlitos, minuto 46), Jota, Álvaro Zazo, Fran Pastor (Sanjurjo, minuto 70), Galindo, Perales, Pablo Martínez e Iván Pérez.

Árbitro: Álvaro López Parra (Cantabria), auxiliado nas bandas por Luís Santamaría Carrión e Jonathan Rodríguez Fernández. Amoestou a Bruno Rivada, Tena e Jota, no Sanse.

Goles: (1-0) Minuto 22: Álvaro Zazo (propia porta). (1-1) Minuto 34: David Castro (propia porta). (2-1) Minuto 50: Álvaro Bustos. (3-1) Minuto 75: Borja Domínguez.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 4.000 espectadores. Fíxose corredor de honra ao equipo infantil A de o Pontevedra, que se proclamou campión de liga en 1ª provincial, logrando o ascenso a Liga Galega.

Pantalla completa As mellores imaxes do Pontevedra-San Sebastián de los Reyes Partido da xornada 32 de liga entre Pontevedra e San Sebastián de los Reyes no Estadio Municipal de Pasarón Diego Torrado