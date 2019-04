Suma e segue dun Pontevedra que gaña en Coruxo (0-1) e alcanza postos de play-off

Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Diego Torrado Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Diego Torrado Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Diego Torrado Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Diego Torrado Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Diego Torrado

Por primeira vez na tempada o Pontevedra Club de Fútbol pisa postos de play-off de ascenso grazas á súa cuarta vitoria consecutiva, a conseguida no campo vigués do Vao ante o Coruxo (0-1) nun duelo no que mereceu gañar comodamente pero no que terminou pedindo a hora. Os granates colócanse, grazas aos tropezos de Leonesa e Castilla, na cuarta posición con 56 puntos.

Empezou con ganas o cadro pontevedrés, indo a polo partido desde o inicio. Así, no primeiro cuarto de hora gozaron dun bo puñado de ocasións claras para tomar a dianteira. A primeira chegou aos 6 minutos nun pase en profundidade de Borja para o desmarque de Javi Pazos, que cedeu atrás para o disparo de Kevin aparecendo o pé do gardameta Alberto como salvador.

Foi o primeiro aviso, e só 2 minutos despois chegou outra opción aínda máis importante. Álvaro Bustos recibiu no costado zurdo, entrou na área e recortou a Guille forzando o contacto e sacando un rigoroso penalti. Pouco importou porque de novo Kevin atopouse co porteiro local, non só no seu potente disparo ao centro, senón tamén no rexeite cando xa se cantaba o gol.

Pese ao pau, insistiu o Pontevedra e no 13 atopou de novo unha opción, clamorosa. Pazos pelexou un balón dividido e habilitou a Pedro Vázquez para que encarase a Alberto, regateáseo e con só un defensor baixo paus lanzar por encima do traveseiro por culpa dun mal bote.

Perdoaban e moito os de Luismi, que baixaron un pouco o ritmo e permitiron respirar a un Coruxo que por primeira vez empezou a asomar sobre a meta defendida por Edu, aínda que sen inquietar demasiado en dúas accións de Manu Justo. O partido abríase pero a presión dos granates facía dano no cadro local, incómodo sen poder poñer en práctica o seu xogo combinativo.

Aínda que as chegadas á área baixaron a súa frecuencia, o certo é que o Pontevedra aínda puido marcar por dúas veces nos pés e cabeza de Romay, primeiro tras unha boa combinación recibindo na área pero non logrando enganar ao porteiro na definición e despois nun remate de cabeza a un centro desde a esquerda de Borja que se marchou rozando o pau.

O resultado ben podía ser 0-3 ou 0-4 ao descanso, pero o empate sen goles seguía iluminando o marcador ante a pólvora mollada dos pontevedreses.

Tras o paso por vestiarios o conxunto vigués deu un paso á fronte e tentou gañar metros. Así, ameazou Juampa cun lanzamento coa perna esquerda que se foi desviado, pero o control seguía sendo sendo dos de Luismi, con menos chegada que durante os primeiros 45 minutos. Aínda así Bustos estivo preto de marcar pero non chegou por pouco e baixo paus a un bo servizo de Romay.

Precisamente os mesmos xogadores foron protagonistas pouco despois na xogada que resultaría decisiva, no minuto 65. A presión do Pontevedra deu os seus froitos e provocou unha perda de Barril, Bustos recibiu o esférico, cedeu a Romay e este puxo un centro medido para o cabezazo de Javi Pazos, que rompendo unha seca que se prolongaba desde a xornada 19 (6 de xaneiro), anotaba facendo esta vez si imposible a estirada de Alberto.

Co gol no zurrón, os granates resgardáronse e cederon maior iniciativa ao Coruxo, sen pasar excesivos apuros e a expensas dunha acción coa que poder sentenciar. Puideron facelo nunha boa combinación de Borja e Pedro Vázquez que o segundo rematou atopando a enésima intervención de mérito do porteiro local. A partir de aí, pouco sucedeu. O duelo empezouse a librarse no centro do campo cos vigueses empuxando con máis ganas que ideas. Só no desconto, nun saque de banda prolongado por Megía os afeccionados visitantes viron temer o botín, pero o remate de Silva non foi preciso.

Pasou o susto e explotou a afición e o plantel pontevedrés, conscientes todos eles que están un paso máis preto do ilusionante obxectivo do play-off de ascenso a Segunda División. Próxima estación, o vindeiro xoves 18 en Pasarón ante o Rápido de Bouzas.

CORUXO FC (0): Alberto Domínguez, Guille, Sergio Rodríguez, Megía, Crespo, Yebra, Mateo (Juampa, min.10), Jacobo Trigo (Barril, min.62), Manu Justo, Pitu, Samanes (Silva (min.70).

PONTEVEDRA CF (1): Edu, Nacho López, David Castro, Churre, Adrián León, Kevin Presa, Pedro Vázquez, Borja Domínguez, Javi Pazos (Arruabarrena, min.76), Álvaro Bustos (Pibe, min.70), Romay (Berrocal, min.82).

Árbitro: Albert Ávalos Martos, auxiliado nas bandas por Antoni Espadas Navarro e José Javier Gómez López (Cataluña). Amoestou a Yebra, Barril, Manu Justo e Jacobo Trigo no Coruxo e a Borja Domínguez, Kevin, Arruabarrena e Churre no Pontevedra.

Goles: 0-1 Javi Pazos (min.65).

Incidencias: Partido da xornada 33 de liga na Segunda División B disputado no Estadio do Vao (Vigo), con importante presenza de afeccionados pontevedreses nas bancadas.