Pasarón recibe os aficionados do Pontevedra no pincho previo partido ante o Sanse

Un bo número de afeccionados do Pontevedra CF acudiron este domingo, ao redor das 12:00 do mediodía, a Pasarón para gozar do petisco previo ao partido ante o San Sebastián de los Reyes. Ademais de probar o churrasco e o polbo preparados para a ocasión, os seguidores do equipo granate animáronse para afrontar o que viría despois: un choque no que se xogaban moito.

Os máis pequenos tamén tiveron o seu oco na romaría futboleira, xa que xunto ao estadio pontevedrés dispuxéronse inchables e outro tipo de entretementos para eles. Así, non só os maiores aproveitaron a xornada.

Con todo, o tempo non foi o mellor para a cita, motivo polo que se notou a ausencia de gran cantidade de seareiros, que se reservaron para acudir ao lugar esa tarde.