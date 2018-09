O piragüismo maratón pontevedrés, a pola gloria no Mundial de Portugal

A localidade portuguesa de Vilaverde abre este xoves a competición no Campionato do Mundo de Piragüismo Maratón, cita marcada en vermello no calendario para a armada pontevedresa.

Os deportistas en idade xuvenil abren o campionato na súa primeira xornada coas regatas individuais, mentres que o venres será a quenda dos barcos dobres e das carreiras individuais sub-23 e a fin de semana competirán os deportistas sénior.

O pontevedrés Óscar Graña e o vilagarcián Diego Romero parten entre os grandes favoritos no C-2, tras proclamarse hai uns meses campións de Europa, tendo entre os seus máximos rivais nesta modalidade a Tono Campos (Breogán) xunto a José Sánchez. Campos buscará ademais o podio na proba de canoa individual convertido no máximo favorito ante a ausencia do húngaro Marton Kover, campión o pasado ano.

Na categoría sénior tamén participará Jennifer Casal (Ciudad de Pontevedra) como representante nacional no C-1, mentres que Tania Álvarez (Breogán) participará no K-2 xunto a Tania Fernández.

Pola súa banda Damián González (Piragüismo Verducido) estará na liña de saída do C-1 sub-23, do mesmo xeito que María de la Peña (Ciudad de Pontevedra) e Álvaro López e Jaime Duro (Ciudad de Pontevedra) nas probas de C-1 e C-2 xuvenil.