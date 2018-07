O grovense Tono Campos vence no Campionato de Europa de Maratón

Porteo do padeeiro Tono Campos © Federación Galega de Piragüismo A padeeira Jennifer Casal © Federación Galega de Piragüismo

A primeira medalla para España no Campionato de Europa de Maratón que se celebra na cidade croata de Metkovic tiña que levar o nome do grovense Tono Campos.

O piragüista meco participaba na carreira de C1 senior e cumpriu cos prognósticos que lle daban como favorito nesta proba. Desde o inicio encabezou o grupo de cabeza. O portugués Rui Lacerda foi o único que lle disputou a medalla. No último porteo, Tono Campos luciu os seus mellores armas e descolgouse do seu compañeiro de escapada. O último quilómetro da proba foi un paseo para o canoista do Breogán, logrando o triunfo.

Campos parou o crono en 2:03:20.89 milésimas, mentres que o canoista luso chegaba corenta segundos máis tarde. Desta forma, o padeeiro recupera o posto máis alto en Europa despois de que en 2017 terminara segundo en Ponte de Lima.

Con esta vitoria, Tono Campos suma 21 medallas en competicións internacionais desde o ano 2017. Este domingo pode aumentar o seu palmarés porque participa con José Sánchez na regata en C2.

Pola súa banda, a canoista do E. P. Cidade de Pontevedra Jennifer Casal en C1 senior finalizou oitava.