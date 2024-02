O Nacional Master de Natación de Inverno, unha competición coa que Rías do Sur pecha o círculo

Case dous anos despois de que a entón empresa concesionaria, Supera, anunciase o peche das instalacións, o Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontevedra prepararse para recobrar ao final a normalidade plena, coa apertura total das súas instalacións para partir do próximo 12 de febreiro.

Farao ademais pechando o círculo, e é que xusto os días anteriores, do 8 ao 11 de febreiro, a piscina pontevedresa será escenario da súa primeira gran competición estatal desde o peche, o Campionato de España Open Master de Natación de Inverno, coa casualidade que se trata do mesmo campionato celebrado en Ponte Muíños en febreiro de 2022 só unhas semanas antes do anuncio da concesionaria que puxo en xaque ao deporte de auga da cidade.

Será unha cita, o Nacional Máster de Inverno, multitudinaria, e é que se esperan ata 1.330 deportistas de 161 clubs de todo o territorio nacional, superando os números de 2022.

O Campionato contará con catro intensas xornadas e multitude de probas, para nadadores desde os 20 anos e ata pasados os 90, comezando o xoves 8 de febreiro ás 10.00 horas coa súa primeira sesión e repetindo venres e sábado ás 10.00 e o domingo 11 de febreiro a partir das 9.00 horas.

Todo baixo a organización do Club Natación Galaico, a Real Federación Española de Natación e o Concello de Pontevedra.