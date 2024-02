Todo preparado en Ponte Muíños para o Nacional Máster de Natación: "Este tipo de eventos interesan polo que moven"

Presentación do Campionato de España Máster de Inverno de Natación © Concello de Pontevedra

O Campionato de España Máster de Inverno de Natación será un dos focos de atención deportiva do que resta de semana en Pontevedra, cunha competición que se celebrará entre o xoves 8 e o vindeiro domingo 11 de febreiro no Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños.

Un campoionato que atraerá á cidade a 1.330 deportistas de 161 clubs de todo o territorio nacional e que foi presentado este mércores oficialmente no Concello de Pontevedra.

"Este tipo de eventos interesan polo que moven, polo importante que son non só para fomentar o deporte. Moven unha serie de sinerxias económicas que son moi positivas para a cidade",, afirmou a concelleira de Deportes, Anabel Gulías, sobre unha competición de deporte afeccionado que é a sexta vez que se celebra na Boa Vila.

"Cando investimos na organización destes campionatos estamos investindo en poñer a Pontevedra no mapa. A xente que se achega a competir queda con bo recordo da cidade, sabe onde está Pontevedra e estamos notando que cada vez máis xente vennos a visitar porque estivo aquí en probas deportivas", xustificou a edil.

Na presentación Gulías estivo acompañada polos presidentedes da Fundación Rías do Sur, a Federación Galega de Natación e do Club Natación Galaico. Entre eles o presidente da natación galega, Juan Carlos Brión, destacou o labor do club organizador, o Galaico, adiantando que moitos dos participantes "xa están pola piscina facendo os seus quecementos".