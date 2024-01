O complexo deportivo de Rías do Sur reabrirá as súas portas o 12 de febreiro

© Complexo Deportivo Supera Rías do Sur

A través das redes sociais, a fundación Rías do Sur anunciou que o complexo deportivo das súas instalacións, pechado ao público desde abril de 2022, reabrirá as súas portas moi pronto. Poñen mesmo data para esa ansiada reapertura, o próximo 12 de febreiro.

Aínda que por agora non dan moita información respecto diso, desde a fundación sosteñen que a partir do 5 de febreiro abrirá o prazo de preinscrición e atenderase aos interesados na recepción do complexo deportivo.

"Nada é como o lembras. Volvemos pero desde cero: novo equipo, nova imaxe, novos materiais, novos soños, e moita moita enerxía", subliñan nas redes sociais.

Rías do Sur reabre, segundo aseguran os seus responsabels, para "construír unha comunidade chea de coidado persoal, valores e deporte" e afirman que ofrecerán un "ambiente enerxético, adestramentos innovadores, piscinas, clases dirixidas e un equipo apaixonado".