O Cisne ve cortada a súa progresión en Eivissa nun apertado partido (31-30)

Non puido lograr o Club Cisne Balonmán a súa terceira vitoria consecutiva na División de Honra Prata, e ve cortada a súa progresión tras un competido encontro este sábado na pista do Handbol Eivissa (31-30).

Tiveron as súas opcións os de Jabato, e é que foi un duelo de alternativas no marcador que se iniciou con todo con dominio local.

O Eivissa marcaba o ritmo nos compases iniciais ata poñer no marcador un 6-3 que obrigaba os pontevedreses a recorrer ao seu primeiro tempo morto. Non funcionou nun primeiro momento, e chegado ao ecuador do primeiro acto a renda local era mesmo maior (10-6).

Foi aí cando empezou a espertar o Cisne, recortando aos poucos a diferenza ata igualar co 13-13 no minuto 24. Con todo volveu sufrir unha pequena baixada de rendemento chegando ao descanso cun tantel de 18-15 para os locais.

Furtado e Pombo anotaron nada máis renovarse o choque (18-17) apertando de novo o duelo, e o Cisne poñeríase por primeiro vez por diante co 19-20 de Mateo Arias cando non se tiña chegado ao minuto 35.

Era o momento dos pontevedreses, que tomaron a dianteira abrindo unha brecha de dous tantos que se mantivo durante moitos minutos, ata o 26-28 a só 9 do final.

Empatou o Eivissa e aínda que Jabato pediu tempo morto para evitar que se lle fose o partido, o cadro balear volveu recuperar a iniciativa cun 31-29 que poñía moi costa arriba o puntuar.

Chegábase así aos minutos finais, nas que os nervios e imprecisións tamén fixeron acto de presenza para que apenas subisen goles ao electrónico. Furtado puxo o 31-30 con case dous minutos por xogar, pero sería definitivo. O Cisne gozou de oportunidades para empatar sen acerto, incluída a última posesión e un golpe franco co tempo cumprido que Pombo estrelou na barreira.

A derrota supón unha freada para o conxunto cisneísta, que cae á sexta praza. Polo menos o calendario ofrecerá pronto reválida cun duelo entre semana no Pavillón Municipal contra o Handbol Mallorca, o vindeiro mércores 6 de decembro.

Consulta a acta do partido na páxina web da Real Federación Española de Balonmán.