Sólido triunfo do Cisne ante Antequera para despedir o ano (27-22)

Partido de liga entre Cisne e Dólmenes Antequera no Municipal © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmán vaise de vacacións polo Nadal cos deberes feitos e a quinta praza da clasificación na súa poder.

O equipo pontevedrés disputou ante o Antequera un dos seus mellores encontros da tempada para pechar ao grande un ano 2023 que estivo repleto de dúbidas e imprecisións e que conclúen "xustos de enerxía" pero sumando dous importantísimos puntos.

En canto ao encontro, a primeira vantaxe caeu a favor do Antequera cunha parcial inicial de 1-3, pero con calma e evitando cometer os erros que lle condenaron a pasada xornada logrou o Cisne devolver a igualdade aos nove minutos de xogo (3-3).

Entrou o envite nos instantes de igualdade, pero Abián Rodríguez fíxose grande baixo paus e os brancos puxéronse con tres goles por diante (8-5). Parou o tempo o técnico visitante, pero as sensacións dos xogadores pontevedreses estaban a ser boas e iso víase reflectido tanto no xogo como no resultado, que pasou a mostrar un 10-5 grazas aos goles de Manuel Lorenzo e Marko Ojeda.

Quedaban 10 minutos de primeiro tempo, o Antequera logrou reducir a tres goles a distancia, pero un gol de Javiva a poucos segundos do fin do primeiro tempo permitiu ao seu equipo irse cun cómodo resultado de 14-10.

Apertou o marcador o equipo visitante despois do paso polos vestiarios (15-13), o colexiado enviou dous minutos ao banco a Nacho Moya, e Mateo Arias, con dous goles seguidos, retomou a renda de catro tantos (17-13).

O encontro continuou con dominio total dos pontevedreses, que incrementaron aínda máis a renda para chegar cunha cómoda renda de oito goles aos últimos minutos, nos que o colexiado sentou a Arboleya no banco e o Antequera maquillou o marcador para asinar un 27-22 final.

Consulta a acta nesta ligazón