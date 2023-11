Cisne-Alcobendas: Unha vitoria con demasiado suspense (28-27)

Partido de liga entre Cisne e Alcobendas no Municipal © Cristina Saiz Partido de liga entre Cisne e Alcobendas no Municipal © Cristina Saiz Partido de liga entre Cisne e Alcobendas no Municipal © Cristina Saiz Partido de liga entre Cisne e Alcobendas no Municipal © Cristina Saiz

Emocionante encontro o vivido este sábado no Pavillón Municipal entre Club Cisne Balonmano e Alcobendas. Os brancos tiveron momentos de liderado e chegaron mesmo a ter unha vantaxe de seis goles no marcador, pero as perdas de balón nos minutos críticos permitiron aos visitantes apertar o resultado e manter a incerteza ata o último suspiro.

Comezou o Cisne coa directa metida, buscando espazos e movendo ben a pelota para facer un pequeno parcial inicial de 2-0 que lle daba a primeira vantaxe.

Logrou equilibrar o choque Alcobendas co 3-3, pero un novo parcial de 3-0 por parte dos brancos permitiulles volver tomar a dianteira no marcador (6-3).

Parecía que as cousas estaban a saír ben, pero tres perdas consecutivas por parte do Cisne traducíronse noutro empate dos visitantes, que se mantiñan dentro do partido á vez que impedían que o seu rival estirásese no marcador (6-6).

E a partir dese momento produciuse un punto de inflexión. Os de Pontevedra alcanzaron as seis perdas en ataque, mesmo en superioridade numérica, e Alcobendas sorprendeu volteando o resultado (7-9). Jabato parou o tempo, Mateo Arias estivo atento para facerse co esférico e reducir distancias, pero Lozano volveu poñer terra polo medio cando se alcanzou o minuto 20 de xogo (8-10).

As perdas de balón seguiron sendo preocupantes nas filas do Cisne, que foi incapaz de corrixir as imprecisións para sacar algo de proveito cando se alcanzou o descanso (12-14).

Roney Franzini fora o mellor xogador local ata o momento e saltou á cancha disposto a facer os deberes. Tamén Pombo saíu moi elevado e non tardou o Cisne en levar o encontro ao seu terreo, enchufando un 5-1 que obrigaba ao técnico de Alcobendas a parar o cronómetro aos seis minutos da segunda parte (17-15).

Atascáronse os madrileños en ataque por culpa de Roney e Iván Calvo, que se converteron nun muro, e os de Lérez aproveitáronos para colocarse coa máxima diferenza do choque (22-17).

Non conseguía ser efectivo Alcobendas e empezouse a ver desbordado, caendo nunha precipitación constante que empezaba a condenalos. Mentres, aos de Pontevedra saíalles practicamente todo á perfección (27-21, min. 20).

Cambiou a primeira liña o equipo madrileño e o Cisne cometeu outros tres erros groseiros en ataque que deron ás ao Alcobendas a falta de pouco máis de tres minutos para a conclusión (27-24). Pediu tempo morto Jabato e os seus xogadores atopáronse cunha dobre superioridade numérica que se traduciu no 28-24.

Con todo, a pesar de estar con dous xogadores máis sobre o terreo de xogo, complicáronse de mala maneira nos minutos críticos e os de vermello volveron poñelos en apertos logrando apertar o marcador nun 28-27 co que concluíu o encontro.

Respirou aliviado o Cisne porque o partido chegase ao seu final e poder sumar outros dous puntos máis, xa que se chega a durar dous segundos máis, probablemente o Alcobendas conseguiría rascar un empate.

