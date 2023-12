Un Cisne que chega "xusto de enerxías" ao último partido de 2023

Último esforzo do ano para o Club Cisne Balonmán na División de Honra Prata, recibindo este sábado 16 de decembro (17.30 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes a un rival directo como o Dólmenes Antequera, co que empata a 15 puntos na clasificación.

"É un rival complicadísimo sobre todo este mes que nos caeu algunha lesión", explica o segundo adestrador dos pontevedreses, Quiños, en especial en relación á sensible ausencia do gardameta Roney Franzini, que tamén se perderá este partidos.

"Chegamos xustos de enerxía", recoñece Quiños sobre a situación do plantel, aínda que "querendo pechar o ano facendo un bo partido na casa".

En canto ao rival, o Antequera, "é un equipo con xente veterana, que sabe ao que xoga, un equipo difícil", analiza o técnico destacando a figura de "Nacho Moya, un xogador veterano con moitos anos de experiencia mesmo no estranxeiro e un dos máximos goleadores da categoría, un xogador que é capaz de facer gol con pouco".

Por todo iso "é un equipo que nos vai a levar ata o límite, que vai custar", asegura.