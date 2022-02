Tanxugueiras 'fichan' polo SonRías Baixas 2022

Tras o éxito que acadaron no recente Benidorm Fest, onde se situaron como as favoritas do público para representar a España en Eurovisión, as Tanxugueiras volven á súa terra. E unha das primeiras actuacións que confirman será en Bueu.

O trío de pandereteiras estarán no SonRías Baixas 2022, que se celebrará os días 4, 5 e 6 de agosto. O festival prevé recuperar o seu gran formato, interrompido pola pandemia.

Tanxugueiras súmase deste xeito a un cartel no que xa estaban Kase.O, Rayden, Jazz Magnetism, Arnau Griso, Balkan Paradise Orchestra, Buhos e García Mc & Nación Quilombo.

Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro chegarán a Bueu avaladas por éxitos como Midas e Figa, así como Averno, a súa colaboración con Rayden; ou Terra, o tema co que competiron no Benidorm Fest e que acumula xa más de once millóns de escoitas nas plataformas dixitais.

Todo formará parte do seu novo disco, que verá a luz neste 2022 e co que presentarán un potentísimo show: a xira Midas.

Nas vindeiras semanas a organización do SonRías Baixas 2022 anunciará novos nomes de artistas que participarán nesta edición, que pretende ser de novo unha grande festa da música en directo e un polo de atracción turística e de dinamización socioeconómica no territorio.

As entradas do SonRías Baixas 2022 xa están á venda a través da páxina web oficial do festival, www.sonriasbaixas.info, por un prezo de 45 euros máis gastos de xestión.