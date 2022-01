As Tanxugueiras recargan pilas en Bueu antes de loitar por ir a Eurovisión

Este, sen dúbida, está a ser o ano das Tanxugueiras. Xa eran todo un fenómeno musical en Galicia pero, desde que optan a representar a España en Eurovisión, revolucionaron a todo o país con Terra, a canción en galego coa que participarán no Benidorm Fest.

Antes de viaxar a terras valencianas para prepararse para a preselección española, que será entre os días 26 e 29 de xaneiro, as tres integrantes da banda de 'pandereteiras' decidiron tomarse un pequeno respiro nun dos seus refuxios preferidos: Bueu.

Aida Tarrío e as irmás xemelgas Olaia e Sabela Maneiro quixeron facer unha breve parada no seu camiño e tomar alento nesta localidade pontevedresa, á que lles une unha relación moi especial, e publicárono nas súas redes sociais coa frase "cargando pilas".

Tanxugueiras está entre os favoritos para representar a España en Eurovisión, que este ano se celebrará en Turín (Italia). Se o conseguen farán historia porque será a primeira vez que acuda ao festival unha canción interpretada nalgunha das linguas cooficiais do país.

Terra, que no seu retrouso repite a frase "non hai fronteiras" en galego, eúscaro, catalán, asturiano e castelán, competirá con outras trece cancións de artistas tan populares como Rayden, Rigoberta Bandini, Varry Brava, Javiera Mena ou Azúcar Moreno.

A banda galega actuará na primeira semifinal do Benidorm Fest, o próximo 26 de xaneiro. Das sete actuacións, catro pasarán á final do día 29, data na que sairá elixido polos votos do público, do xurado e dun panel demoscópico a canción que irá a Eurovisión 2022.