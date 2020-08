Homenaxe a Isaac Díaz Pardo en Tomeza polo centenario do seu nacemento

Loli Beloso recolle o busto de Isaac Diaz Pardo realizado por José Molares © Loli Beloso

Intelectual galeguista, pintor, ceramista, deseñador, editor, empresario... As múltiples facetas en vida de Isaac Díaz Pardo lembraranse esta fin de semana na parroquia pontevedresa de Tomeza con motivo do centenario do seu nacemento o 22 de agosto de 1920 en Santiago de Compostela. Oito anos despois do seu falecemento, o legado do que foi director de Sargadelos segue moi vivo e grandes amigos, colaboradores e admiradores quixeron renderlle homenaxe.

A homenaxe será ás 19.00 horas deste sábado 22 de agosto, xusto o día do centenario, no fogar de Loli Beloso, a impulsora da acción. A vivenda está situada no número 22 do lugar da Valadiña, en San Pedro de Tomeza, e a propia anfitrioa explicou a PontevedraViva que pensou en facelo na vivenda familiar tamén como unha homenaxe a Isaac Díaz Pardo como defensor das persoas humildes e loitadoras como a súa nai.

O acto desenvolverase entre estritas medidas de seguridade e hixiene adaptadas ás restricións derivadas da pandemia do coronavirus e terá como padriño ao arquitecto pontevedrés César Portela, íntimo amigo de Díaz Pardo. Ademais, asistirán Camilo Díaz, fillo do falecido; e dúas das súas fieis colaboradoras, Teresiña Reimundez (traballou ao seu lado durante 46 anos) e María Díaz. Tamén está invitado Anxo Carracedo, aínda que aínda non se confirmou a súa presenza.

Ademais de lembrar ao intelectual galeguista, tamén se inaugurará a exposición 'Bicos de Porcelana de Isaac', que permanecerá aberta ao público nesta mesma vivenda ata o 31 de agosto en horario de 18.00 a 22.00 horas de luns a domingo.

A exposición incluirá obras do propio Díaz Pardo e tamén doutros artistas galegos que quixeron sumarse a esta mostra de agarimo e admiración cara a este artista que en 2009 recibiu a Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes de España dedicándolle a súa arte.

Na mostra expoñeranse pezas da etapa clásica de Díaz Pardo realizadas en O Castro; porcelanas da súa fábrica no exilio, Celtia; un gravado; e un cadro pintado nesa etapa exiliado que pertenceu ao político e escritor Ramón de Valenzuela, secretario do Partido Galeguista.

Esta mostra tamén se aproveitará para presentar unha serie de xoias deseñadas pola impulsora, Loli Beloso, para este centenario, entre elas a peza 'Isaac arrolado pola roseira de Loli', realizada polo ourive David Pérez de Pontevedra; e 'Abotoando bos sentimentos de Isaac', realizada polo ourive Gregorio Sánchez de Venezuela, montada en prata con porcelana do exilio e que pertence á colección realizada durante o confinamento.

Entre as pezas de artistas galegos presentadas atópase un busto de Díaz Pardo obra do escultor da Ramallosa José Molares, réplica do instalado ante a facultade de Belas Artes de Pontevedra; un retrato do pintor Álex Vázquez; e obras de Tato Heredia, Rafa Betanzos, o escultor Daniel Acuña, a escultora Valentina Abalo, a artista dos fíos Zoila Sanjuás, o pintor Lino Lago, o artista da forxa José Ramón de Mourente ou Irene Silva, autora do cartel da exposición.

Para facer posible esta exposición tamén colaboraron a Escola de Cerámica número 1 de Buenos Aires, fundada polo íntimo amigo de Díaz Pardo Fernando Arranz e que enviou pezas; o ceramista arxentino Jorge Bangueses; o tallista José María Boga; Cerámica de Ulla; e Teresiña Reimundez, que colaborou na elaboración das xoias. Ademais, os irmáns Julio e Mariña Hermida poñerán o toque musicial á xornada cunha actuación.