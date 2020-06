Mulleres fortes, valentes e cheas de paixón nos ''Monólogos en Cuarentena' do IES Sánchez Cantón

'Monólogos en Cuarentena' do IES Sánchez Cantón © IES Sánchez Cantón

'Monólogos en Corentena'. Ese é o título que engloba un total de 15 traballos elaborados polo alumnado de Teatro de primeiro de Bacharelato do IES Sánchez Cantón.

Con motivo da suspensión das clases decretada en marzo, os profesores do departamento de Teatro, Hugo Andrade Padín e Belén Herrero Sinovas, decidiron crear este proxecto coa intención de que os alumnos e alumnas interpretasen fragmentos de obras literarias, discursos, series e películas inspirados en mulleres fortes, valentes e cheas de paixón.

Habitualmente, este proxecto facíase en directo no paraninfo do instituto instituto, pero ante a imposibilidade de que iso ocorrese, o proxecto seguiu adiante de maneira que o grupo de teatro gravouse desde a súa casa co material do que dispoñían e axudados en ocasións polas súas propios familiares.

Entre os fragmentos utilizados, e que poderán verse a través da canle de youtube do IES Sánchez Cantón, se atopan as series 'El cuento de la criada', 'Élite', as películas 'Historia de un matrimonio', 'Figuras ocultas', 'Chicas malas', 'Dirty Dancing' o 'La llamada', e personaxes de literatura como Virginia Woolf ou Jane Austen.

Con todo, un dos traballos que máis chamou a atención aos profesores, foi a interpretación de Lisa, nos 'Simpson', que, tras insistir en facerse cunha boneca determinada, deuse conta do dano que facía ás mulleres.

Tamén se atopan historias desgarradoras como as que se contan en 'Vis a Vis', en 'El cuento de la criada', ou en 'Doña Rosita la soltera' de Lorca, e os discursos de Emma Watson na ONU e o texto 'Soy mujer' de Alejandra Martínez de Miguel.