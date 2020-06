'El escándalo' da Fox News e dous elfos adolescentes queren chegar ao cine de Seixo esta fin de semana

Perfecto Carballo habilitou as filas e asentos que poden ocuparse na reapertura do Cine Seixo © Mónica Patxot

A pequena sala do Cine Seixo, na parroquia do mesmo nome de Marín, espera o visto e prace de técnicos da Xunta para reabrir ao público este próximo venres 5 de xuño. De ser así, o cinema máis lonxevo de Galicia sería o primeiro en retomar a actividade na comunidade autónoma galega.

As normas establecidas desde o Goberno para a reapertura de salas de cinema neste contexto de pandemia pola COVID-19 conlevan que durante a fase 2 unicamente se poida ocupar un terzo do aforo, e a metade do mesmo, entrada a fase 3. Así, entre as duascentas butacas do Cine Seixo só poden acomodarse sesenta persoas nesta volta á actividade, ou nesta volta ao lecer cultural, segundo a parte á que se refira.

Esta foi unha dos labores que nas últimas semanas ocuparon o tempo de Perfecto Carballo García, que aínda que pasou a testemuña da xestión do cinema aos sucesores na familia, segue activo. Cunha cinta métrica entre as mans estivo a medir distancias entre filas e asentos. Llas ingenió para identificar as butacas para ocupar colocando uns pequenos papeis brancos nos cabeceros.

"Imos facer unha proba esta fin de semana, a ver se a xente responde", dinos Perfecto, engadindo iso si, que en Seixo a xente sempre respondeu: "non hai queixa ningunha". Esta pequena sala abre venres, sábados e domingos. Unha sesión infantil ás seis da tarde e unha sesión para adultos ás oito e dez. Por agora manteñen o prezo da entrada como estaban no mes de marzo, catro euros.

Como é de prever, coas vicisitudes que apreman á inmensa maioría das industrias e sectores, "as distribuidoras xa están a apertar para subir os prezos nos despachos de billetes", advirte Carballo. Cando fala a súa experiencia empresarial ten claro que rendible cos condicionantes actuais, non poderá ser.

Ademais de dispoñer os asentos coas distancias esixidas, se aprovisionaron de xeles hidroalcohólicos, fixeron "unha limpeza a fondo" e esperaban o biombo que instalen para a zona destinada á venda de entradas. Controlarán que durante o acceso ao interior mantéñase a 'distancia social', o mesmo que á saída; e entre a sesión infantil e a de adultos terán que facer unha limpeza da sala.

E cales serán os primeiros títulos que proxecte tras o confinamento? O público infantil poderá ver 'Onward' unha cinta animada de Disney que ten como protagonistas a dous elfos, irmáns e adolescentes, que se embarcan nunha aventura para lograr un entrañable desexo. Na sesión de adultos ofrecerase 'El escándalo', unha premiada película que conta o escándalo que sacudiu á televisión americana Fox News en 2016.

A seguinte sala de exhibición de cinema que reabrirá en Galicia, está nunhas multisalas de Santiago de Compostela. Cinexpo en Pontevedra ou as salas Gran Arousa de Vilagarcía continúan pechadas sen unha data de reinicio. A Federación de Cines de España estimaba que para finais deste mes de xuño se non todas, as maioría das salas estivesen reabertas.

Mentres tanto, toca seguir atentos, porque en breve PontevedraViva Radio, contará a historia e historias que garda o veterano Cine Seixo de Marín.