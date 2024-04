Nena Daconte, Boyanka Kostova, Terbutalina e Agoraphobia redondean o Surfing the Lérez 2024

Nena Daconte e Terbutalina © Surfing the Lérez / PontevedraViva Cartel definitivo do Surfing the Lérez 2024 © Surfing the Lérez

Ata nove novas bandas completarán o cartel do festival Surfing the Lérez, que celebrará a súa edición de 2024 os días 14 e 15 de xuño na Illa das Esculturas de Pontevedra.

Así o anunciou a organización a través de redes sociais.

Entre estas últimas incorporacións atópanse grupos de referencia da música nacional como Nena Daconte ou Jordana B. e nomes imprescindibles da escena musical galega como Boyanka Kostova, Terbutalina ou Agoraphobia.

A eles sumaranse artistas emerxentes como Amoebo, Futuro Alcalde, Caldo e Capital Voskov.

O Surfing the Lérez comezará o venres 14 coas actuacións de Nena Daconte, Boyanka Kostova, Jordana B, Chef Creador, Hydn, Juno, Javier Lago, Grande Amore, Amoebo e Capital Voskov.

En canto aos DJ, nesta primeira xornada animarán o festival Galician Army, Djow, Neno Tribal, Meu Cariño e La Suprema.

O sábado 15, pola súa banda, será a quenda dos concertos de Niños Mutantes, Terbutalina, Agoraphobia, The Rapants, Atención Tsunami, Joe Crepúsculo, Ortiga, Los Marcianos, Meu, Lady Banana, Camellos, Caldo e Futuro Alcalde.

Aos pratos estarán Señora DJ, Karma DJs, Gorllitox, Baby Romeo, BB Wav + Elba, Parking Dust e Maefield,

Haberá de novo catro escenarios, unha zona gastronómica, barras de bebidas e un posto de recollida de alimentos, onde se poderán depositar os alimentos non perecedoiros que, como é habitual, pódense entregar á organización como entrada simbólica.

A programación do Surfing the Lérez completarase cunha zona infantil, na que se celebrará un entroido, ou un mercado emerxente, no que haberá produtos artesáns e de proximidade.