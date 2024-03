O Surfing the Lérez incorpora a Juno e Lady Banana ao seu cartel

Dúas novas bandas súmanse ao cartel do Surfing the Lérez 2024, que celebrará a súa próxima edición os días 14 e 15 de xuño. Trátase de Juno, o dúo formado por Zahara e Martí Perarnau IV, e as zaragozanas Lady Banana, segundo confirmaron os seus organizadores.

Ambos os grupos integrarán un cartel o que xa estaban The Rapants, que protagonizará a sesión vermú do sábado 15 de xuño, e o cantautor pontevedrés Javier Lago.

Juno, que tivo que cancelar o concerto que tiñan previsto ofrecer o pasado mes de novembro na Sala Karma, saldarán así a súa débeda co público pontevedrés.

Presentarán en directo o seu segundo disco, _BCN747. Farano o venres 14 de xuño. Neste novo traballo musical, a banda comparte o seu desencanto co mundo que lles rodea, pero tamén o amor que senten cara á beleza, os precipicios e o descoñecido.

Lady Banana, pola súa banda, é un dúo de música rock formado por Nerea Bueno (guitarra e voz) e Alba Villarig (batería e coros), que co seu primeiro disco, Bipolar, mostraron un estilo movido, enerxético e brillante que, ao mesmo tempo, completan cun son máis escuro.

O Surfing the Lérez anunciará novas incorporacións ao seu cartel nos próximos días.