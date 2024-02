The Rapants e Javier Lago, primeiros artistas para o Surfing the Lerez 2024

Aos poucos imos coñecendo os nomes das bandas e artistas que integrarán o cartel do Surfing the Lérez 2024, que se celebrará na Illa das Esculturas de Pontevedra. Nesta ocasión, será durante os días 14 e 15 de xuño.

The Rapants será un dos grandes atractivos do festival pontevedrés. Actuarán no escenario principal na sesión vermú do sábado 15 de xuño, segundo confirman desde o festival.

Farano para presentar o seu novo proxecto, La máquina del buen rollo o seu terceiro disco, co que volverán exhibir toda a súa enerxía, sorprendendo ao público co seu directo.

Xunto a The Rapants, os organizadores do Surfing the Lérez avanzaron que o pontevedrés Javier Lago dará outro dos concertos da súa programación musical para este ano.

Lago subirá ao escenario do festival para presentar en directo os temas que integran o seu primeiro disco, Perdón por las molestias, que lanzou o pasado mes de xaneiro.

Nas próximas semanas, o Surfing the Lérez irá debullando máis detalles do seu cartel para a súa edición de 2024, coa que Pontevedra volverá dar a benvida ás Festas de Verán.