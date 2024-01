Cambio de datas no Surfing the Lérez: adiántase unha semana, aos días 14 e 15 de xuño

Un imprevisto obrigou á organización do Surfing the Lérez a modificar as datas para celebrar a súa edición de 2024. Terán que adiantar o festival unha semana.

O motivo é que os días 21 e 22 de xuño, as datas que adiantaran hai un par de semanas, a Illa das Esculturas estará ocupada coa celebración dun campionato nacional de tríatlon e ambos os dous eventos, debido ás súas respectivas infraestruturas non poderán coincidir.

O Surfing the Lérez 2024 celebrarase, por tanto, os días 14 e 15 de xuño, segundo confirmou a organización.

Avanzan ademais que "en breve" coñeceranse os artistas que actuarán este ano nesta autentica romaría popular, que volverá atraer a miles de persoas de todas as idades.