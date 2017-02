Changui decide un emocionante partido entre Ribadumia e Arosa e o Villalonga empata sen goles

Pasan os anos pero hai cousas que non cambian no fútbol galego. Changui volció a decidir cun gol seu un partido dos máis disputado na Senra.

O Ribadumia levou os puntos nos últimos minutos de partido ante un Arosa que ve freadas as súas aspiracións en liga.

Puido desnivelarse a balanza cara a cuaquiera dos dous bandos despois dunha emocionante batalla, pero finalmente fíxoo a favor dos de David Sierra, grazas ao acerto finalizador do seu dianteiro. Changui conseguiu o único tanto do encontro a falta de seis minutos para o final do tempo regulamentario.

Tentou reaccinar o Arosa consciente do que se xogaba, pero faltoulle tempo e viu como se lle escapaba polo menos un punto da Senra.

A derrota deixa aos de Jorge Otero quintos na clasificación a tres puntos do play-off, mentres o Ribadumia é duodécimo con 33 puntos.

Non pasou do empate sen goles do Villalonga na súa visita ao sempre complicado campo do Barbadás ourensán (0-0).

Tentárono os celestes ao longo do choque, pero non contaron con acerto e tiveron que conformarse cun punto que lles deixa na sétima praza de Terceira División con 37 puntos.

