O Arosa supera ao Céltiga, triunfo dun bo Ribadumia e derrota na casa do Villalonga

Partido entre Arosa e Céltiga na Lomba © Diego Torrado

Tres puntos de ouro conseguiu o Arosa na Lomba no duelo de rivalidade comarcal ante o Céltiga (1-0). Os de Jorge Otero foron superiores nunha disputada primeira metade, pero non lograban superar a resistencia dos da Illa.

A tónica mantívose na segunda metade, cos locais levando a iniciativa do xogo e o Céltiga esperando a súa oportunidade, ata que Monroy a falta de 10 minutos fixo xustiza ao esforzo dos arlequinados.

Defendeuse con acerto ata o final o Arosa para certificar tres puntos que lle manteñen ao axexo da cuarta praza con 46 puntos, a tres do play-off. O Céltiga pola súa banda é décimo quinto con 30 puntos, con tres de vantaxe sobre o descenso.

Consulta aquí o acta do Arosa-Céltiga.

Unha xornada máis Changui resultou decisivo para o Ribadumia, esta vez para asegurar os tres puntos na visita ao campo do pechacancelas, Órdenes (1-3).

Un gol do dianteiro aos 4 minutos achandou o camiño dos aurinegros, que con todo non foron capaces de certificar a súa superioridade ata os últimos minutos de partido, cando sentenciaron. Primeiro foi Changui co seu segundo tanto, no minuto 81, e despois Anxo ao fío do 90 o que finiquitou o choque, marcando xa no desconto o Órdenes o gol da honra.

Con esta vitoria os de David Sierra asentan na zona tranquila da clasificación, ao ser undécimos con 36 puntos.

Consulta aquí o acta do Órdenes-Ribadumia.

Peor lle foron as cousas ao Villalonga, que a pesar de realizar un bo partido ante un dos favoritos ao ascenso, o Deportivo B, acabou cedendo unha derrota no estadio de San Pedro (0-1).

Alexandre aos 22 minutos logrou o único tanto do encontro, adiantando a un filial deportivista que se defendeu con acerto a pesar das acometidas locais.

Os celestes quedan tras este partido na novena posición con 37 puntos.

Consulta aquí o acta do Villalonga-Deportivo B.