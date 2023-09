A operación que ‘repescou’ o patrimonio de tres xeracións do caln de Los Charlines, a xuízo na Audiencia Nacional

Manuel Charlín Gama CC BY-NC-SA PontevedraViva

A Audiencia Nacional xulgará a partir deste xoves 21 de setembro un suposto delito de branqueo de capitais procedentes de narcotráfico destapado fai máis dunha década na denominada 'Operación Repesca', que puxo ao descuberto o patrimonio sospeitoso de tres xeracións distintas do clan familiar de Los Charlines.

A operación comezou en 2008, nun momento no que se cría que o clan estaba arruinado tras a recente sentenza de 2007 na que o Tribunal Supremo condenaba a 13 anos de prisión a Manuel Charlín Gama, o patriarca, por branqueo de capitais procedentes do narcotráfico.

En 2008, con Manuel Charlín en prisión, a Xustiza sacou a poxa a depuradora de Sochar, na Illa de Arousa, propiedade da familia para pagar a débeda que tiñan conn as 70 traballadoras da conserveira Charpo. As alarmas dos investigadores soaron cando poxou Natalia Somoza Charlín, neta do patriarca, filla de Teresa Charlín.

Teresa saíra absolta da causa de branqueo pola que cumpría condena o seu pai, pero aínda seguía baixo a lupa das autoridades e nesa poxa acompañou á súa filla, asesorándoa xunto co seu tío Manuel. Nese momento, púxose en marcha unha nova investigación do Servizo de Vixilancia Aduaneira que en 2010 desembocou na 'Repesca', na que caeron o patriarca e a súa muller, Josefa Pomares; os seus fillos Teresa, Óscar, Melchor, Josefa e Manuel Charlín Pomares; as súas netas Natalia Somoza e Noemí Outón.

O caso chega a xuízo 13 anos despois da detención e as dilacións na instrución motivaron que tres dos investigados non poidan render contas ante a Xustiza. Trátase do patriarca, falecido nun accidente doméstico en 2021; a súa esposa, falecida xa en 2012; e o seu fillo Manuel, que tamén morreu en 2019.

Sexa cal for o resultado do xuízo, a condena xa quedará frouxa, pois o patriarca estaba considerado o líder da trama que branqueaba o diñeiro amasado no narcotráfico. De feito, para el pedía a Fiscalía a maior pena, oito anos de prisión e 15 millóns de euros de multa.

Finalmente, o caso chegará a xuízo con dez persoas no banco dos acusados, entre eles, catro fillos do patriarca, Josefa, Teresa, Melchor e Óscar; e as súas netas Natalia e Noemí. Completan a lista de procesados os avogados Santiago Docampo e Roberto Adán; o construtor Ramón Rodríguez Paz; e José Tato Arca.

Josefa e Óscar Charlín xa teñen antecedentes por branqueo tras ser condenados polo Supremo a nove e seis anos de prisión na mesma causa que o seu pai, que procedía xa da Audiencia Nacional de 2003 e foi firme en 2007. Para eles, o fiscal pide condenas de seis anos de prisión e 12 millóns de multa.

Tamén seis anos e 12 millóns planean sobre a súa neta Noemí Outón e para os fillos Melchor e Teresa e a súa neta Natalia Somoza pide cinco anos de cárcere e 10 millóns de multa por cabeza. Esta pena de cinco anos e 10 millóns é a mesma que o fiscal pide para os catro acusados alleos á familia, todos eles considerados homes de palla.

A acusación contra todos é por branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas cometido no seo dunha organización delituosa como integrantes da mesma. O único considerado líder era o patriarca falecido.

O fiscal considera que os acusados forman parte dun clan familiar no que varios dos seus membros viñéronse dedicando desde hai anos ao tráfico ilícito de estupefacientes, concretamente, cocaína. Como consecuencia desa actividade "viñéronse enriquecendo" e, "coa finalidade de ocultar o importante patrimonio ilicitamente obtido", en unión do resto dos acusados, "crearon todo un armazón de persoas, sociedades e outras formas xurídicas interpostas que obedecían á única finalidade de evitar que o produto desa actividade ilícita chegase a figurar nalgún momento ao seu nome".

Para esas actividades de branqueo contaban con tres actividades económicas principais: a citada depuradora da Illa; a mercantil Orco Galaica, sociedade instrumental para ostentar a titularidade meramente formal de determinados bens adquiridos polos acusados con diñeiro procedente da súa actividade delituosa; e unha planta de elaboración e transformación de produtos do mar na cidade de Qingdao, provincia de Shandong, en China.

Considera o fiscal que "posibilitaron a entrada no tráfico mercantil desas inxentes ganancias", creando con iso unha aparencia de licitud de tales ingresos e conseguindo a ocultación da súa orixe ilícita e a súa transformación en bens, activos patrimoniais e investimentos de aparencia lícita. Ademais, contaban con contas en Suíza por valor de 2,4 millóns de euros.

Tiñan unha estrutura organizada na que cada un encargábase de actos concretos de transformación e ocultación en relación con determinados bens que, en realidade, pertencían ao clan familiar. As decisións últimas eran adoptadas polo patriarca. A pesar de que estaba neses momentos en prisión, o fiscal sostén que "era consultado achega do destino e da actuación en relación con determinados bens".

Unha das curiosidades deste xuízo, máis aló do alcance da investigación sobre un dos clans máis poderosos do narcotráfico en Galicia, é que o leva o fiscal Luís Uriarte, que empezou a investigación sendo responsable da Fiscalía Antidroga de Pontevedra e agora lévao a xuízo xa na Audiencia Nacional. Foise a Madrid xa en 2017 para adscribirse á Secretaría Técnica da Fiscalía Xeral do Estado